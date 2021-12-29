هذه خطة مديريات التربية لكبح الوباء

فرق طبية متنقلة لتقريب التطعيم من الموظفين والأساتذة

باشر مديرو التربية للولايات في وضع “خطة عمل” واستراتيجية جماعية، لإنجاح الحملة الثالثة للتطعيم، التي ستنطلق الأحد المقبل، وتمتد إلى غاية 13 جانفي، لأجل كبح الوباء في الوسط المدرسي ومن ثم حماية الأرواح، خاصة في ظل ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة في الآونة الأخيرة. إذ تقرر تجنيد فرق طبية متخصصة ستتنقل إلى المؤسسات التربوية لتقريب التلقيح من مستخدمي التربية لتفادي تنقلهم إلى العيادات المجاورة والمراكز الاستشفائية.

تكريم المدارس التي تحقق نسب تلقيح عالية

أوضحت مديرة التربية لمديرية التربية الجزائر غرب غنيمة آيت ابراهيم، لـ”الشروق”، أنها ستشرع في عقد لقاءات ماراطونية مع مفتشيها، لحثهم على أهمية النزول إلى الميدان بدءا من 2 جانفي المقبل وهو تاريخ عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد انقضاء العطلة الشتوية، والتقرب من كافة المستخدمين مع الحرص على إقناعهم بأهمية تلقي التطعيم لأنه يبقى الحل الأنسب والأفضل لكبح انتشار الوباء وتعزيز الوقاية في الوسط المدرسي لأجل حماية قرابة 11 مليون تلميذ.

وأعلنت محدثتنا بأنه سيتم تسخير كافة الفرق الطبية المتخصصة التابعة لوحدات الكشف والمتابعة لإنجاح الحملة الثالثة للتلقيح، والتي ستكون متواجدة على مستوى 25 مؤسسة تربوية لتطعيم الأساتذة والعمال والإداريين، على أن تتكفل كل مؤسسة تربوية بتلقيح عمال المؤسسات التعليمية المجاورة والتي يصل عددها إلى 11 مؤسسة من مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات. وأشارت مديرة التربية إلى أن نسبة المستخدمين الذين تلقوا التلقيح خلال الحملة الأولى والثانية للتطعيم، قد بلغت 80 بالمائة، في انتظار استكمال النسبة المتبقية 20 بالمائة خلال الحملة الثالثة للتلقيح لبلوغ نسبة 100 بالمائة.

من جهته، أكد مدير التربية لولاية الوادي لخضر بركاتي لـ”الشروق”، بأن عدد المستخدمين بالولاية الذي تلقوا التلقيح قد بلغ 10589 مستخدم من أصل17500 موظف، من بينهم 8145 موظف تلقى التطعيم خلال الحملة الأولى التي انطلقت في بداية الدخول المدرسي الجاري من الموسم الدراسي الجاري 2021/2022، في حين بلغ عدد الملقحين خلال الحملة الثانية والتي انطلقت في الأسبوع الأول من العطلة الشتوية 2444 مستخدم، ما يمثل أكثر من 60 بالمائة من إجمالي الموظفين.

وأعلن، المسؤول الأول عن المديرية، بأنه وبعد التنسيق مع مصالح مديرية الصحة المختصة، فقد تقرر تخصيص فرق طبية متخصصة، ستتنقل إلى المؤسسات التربوية بدءا من الـ2 جانفي المقبل لتطعيم المستخدمين، إذ ستنطلق العملية على مستوى المؤسسات التعليمية التي لم تتعد بها نسبة التطعيم 50 بالمائة والبالغ عددها 48 مؤسسة من مجموع 653 مدرسة، لتحقيق مناعة جماعية وبلوغ معدل عال من التطعيم يتجاوز نسبة 75 بالمائة. وأضاف محدثنا بأنه سيتم دعم العملية بتسخير سيارات الإسعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية للتوجه إلى المستخدمين، وذلك بأمر من والي الولاية، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة لإطارات المديرية من رؤساء المصالح والمكاتب الذين قرروا دعم العمل التطوعي بإقليم الولاية من خلال تسخير سياراتهم الشخصية لنقل العمال والموظفين.

وبخصوص المناطق الحدودية كدائرة “الطالب العربي”، والتي عرفت عزوفا نوعا ما وإقبالا محتشما عن التلقيح إذ لم تجاوز النسبة بها 36 بالمائة، أكد محدثنا بأنه سيشرف شخصيا على الحملة لرفع نسبة التطعيم بها، معلنا عن الشروع في تكريم المدارس الابتدائية التي حققت نسبة تطعيم كاملة 100 بالمائة.

وأما مدير التربية لولاية المدية زين الدين بن بوزيد، أوضح لـ”الشروق”، بأن عدد المستخدمين الذين تلقوا اللقاح خلال الحملة الأولى والثانية للتطعيم قد بلغ 6 آلاف مستخدم من أصل 15 ألف موظف، فيما أكد على أن الحملة الوطنية الثالثة للتطعيم التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، ستكون فرصة لرفع نسبة التطعيم ومن ثمة تحقيق مناعة جماعية، من خلال تخصيص فرق طبيبة متخصصة ستتنقل إلى المؤسسات التربوية بدءا من تاريخ الـ2 جانفي المقبل، على مدار 15 يوما لتقريب التلقيح منهم تفاديا لتنقلهم إلى المراكز الصحية والعيادات الجوارية.

وأضاف، مدير التربية للولاية، بأن نجاح التطعيم لا يتأتى إلا عن طريق تكثيف الحملات التحسيسية في الوسط المدرسي، وعليه، فقد تقرر عقد اجتماعات ماراطونية خلال الأسبوع الأخير من العطلة مع 922 مدير مؤسسة تربوية ومع المفتشين ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني، الذين سيتكفلون بالنزول إلى الميدان لإقناع الموظفين بأهمية تلقيهم التطعيم.