هذه خطة وزارة النقل لتخفيف الازدحام عن العاصمة

قال وزير النقل عيسى بكاي، أن قطاعه يعمل على استكمال مشروع توسعة خط الميترو لتخفيف الازدحام عن العاصمة واستلامه في أقرب الآجال.

وأكد الوزير، الخميس، في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي أن مصالحه قدمت دراستين تمهيديتين تتعلقان بتمديد خط ميترو الجزائر نحو الجهة الغربية للعاصمة من محطة ساحة الشهداء نحو باب الواد- شوفالي وشوفالي- دالي ابراهيم -اولاد فايت- العاشور- درارية بطول إجمالي يتجاوز 26.5 كلم و24 محطة مبرمجة ومقسمة بمدة انجاز تقدر بـ 96 شهرا.

وأوضح الوزير أن الشطر الاول يتعلق بمحطات ساحة الشهداء، باب الواد وشوفالي، على مسافة 9.5 كم بتكلفة انجاز تقدر بـ 179 مليار دج ومدة انجاز 96 شهرا.

ويمتد الشطر الثاني، من محطة شوفالي دالي ابراهيم الى الشراقة، بتكلفة انجاز تقدر بـ 179 مليار دج ومدة انجاز تبلغ 96 شهرا.

وبخصوص الشطر الثالث فسيربط محطات شوفالي ، دالي ابراهيم ، العاشور ودرارية، بتكلفة انجاز بـ 165 مليار دج ومدة انجاز تبلغ 84 شهرا.

وأضاف الوزير أنه سيتم تفعيل وسائل النقل الجماعي وإنشاء مواقف للسيارات على مقربة من محطات الميترو الجديدة لتسهيل تنقل المواطن إلى العاصمة بدون سيارة.

ولفت بكاي الى أن مؤسسة مترو الجزائر اعادت تقدير تكاليف الأشطر الثلاثة على أساس المعطيات الجديدة.

ويتجه القطاع لتعزيز النقل الجماعي وإنشاء محطات على أطراف العاصمة تتيح للمواطنين استعمال النقل الجماعي بدل السيارات بغرض تخفيف الازدحام المروري في العاصمة.