هذه خطوات رئيس “الفاف” لترتيب بيت “الخضر” قبل المباراة الفاصلة

شرع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، في ترتيب بيت “الخضر”، من خلال الوقوف على المشاركة المخيبة في “كان” الكاميرون، والانطلاق في التحضير للمباراة الفاصلة.

وعقد رئيس “الفاف” عمارة، اجتماعا مع أعضاء مختلف طواقم المنتخب، وهو الإجتماع الذي جاء بعد لقاء عمارة مع الناخب الوطني جمال بلماضي في باريس، قبل عودته إلى الجزائر، أين تم التطرق إلى حصيلة “الخضر” في “الكان”، والتحضير للمباراة الفاصلة.

وأكد بيان للإتحاد الجزائري أن الغرض من هذا الاجتماع هو إجراء تقييم مفصل لمشاركة الخضر في كأس إفريقيا للأمم بالكاميرون، والبدء في التحضير للمبارتين المرتقبتين في مارس المقبل.

وأضاف البيان أن رئيس الاتحاد لكرة القدم دعا خلال الاجتماع إلى إظهار نفس العزيمة التي سادت خلال السنوات الثلاث، والتي ساعدت المنتخب على تحقيق نتائج باهرة.

وحسب بيان “الفاف” فإن عمارة حث الرئيس الجميع على تقوية الروابط وعدم الانصياع للهجمات الغادرة التي تريد، ضرب استقرار المنتخب عقب الخروج المبكر من “الكان”.

ومن بين أولى القرارات التي اتخذها رئيس “الفاف” بعد عودته إلى الجزائر، إقالة المناجير العام للمنتخب أمين العبدي، وتعيين عماد محمديوة مناجير مؤقت للمنتخب.