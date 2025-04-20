هذه رؤية الجزائر لحماية دول إفريقيا من الأخبار الزائفة 

مزيان يؤكد على تعزيز التشريعات الوطنية والدولية وضمان المحاسبة

دعا وزير الاتصال، محمد مزيان، الأحد بالجزائر العاصمة، إلى تعزيز التشريعات الوطنية والدولية لمكافحة الأخبار الزائفة، مبرزا أن مواجهة المعلومات المضللة تعد معركة مشتركة تتطلب تنسيقا دائما ومستمرا بين الدول الإفريقية.

وأوضح مزيان، الذي شارك في افتتاح أشغال الورشة الإقليمية لمكتب شمال إفريقيا للجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية (سيسا)، ممثلا للوزير الأول، نذير العرباوي، أن مواجهة المعلومات المضللة “ليست مسؤولية دولة واحدة، بل هي معركة مشتركة تتطلب تنسيقا دائما ومستمرا بين الدول الإفريقية، وتبادلا فاعلا للمعلومات بين الأجهزة الأمنية المتخصّصة والمؤسسات الإعلامية”.

ومن هذا المنطلق، دعا مزيان إلى “تعزيز التشريعات الوطنية والدولية لمكافحة الأخبار الزائفة وضمان محاسبة الجهات التي تقف وراءها”، إلى جانب “إنشاء منصة إفريقية لمكافحة المعلومات المضللة تضم خبراء في الإعلام الأمني والتكنولوجيا، وتعمل على تقديم حلول عملية لمواجهة هذه الانحرافات وهذه الظاهرة”.

كما حثّ على “الاستثمار في التوعية المجتمعية، خاصة فئة الشباب، لمجابهة الأخبار الزائفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي يجب محاربتها أمنيا وإعلاميا وتعزيز ثقافة التحقّق والتأكّد من المعلومات الصحيحة”.

ولفت في هذا السياق، إلى أن الجزائر “تدرك تمام الإدراك أن استقرارها وأمنها جزء لا يتجزأ من استقرار وأمن القارة الإفريقية”، ولذلك تواصل، مثلما قال، “جهودها لحماية مؤسساتها وانسجام شعبها من خلال صد الحملات التي تستهدفها”.

وأضاف أن الجزائر “كانت ولا تزال هدفا لمخططات خبيثة حاولت النيل من أمنها واستقرارها، لكن بفضل حنكة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويقظة المؤسسات الرسمية المتخصّصة وأيضا الإعلام الوطني بكل دعائمه وأطيافه والوعي العالي الذي أثبتته مؤسسات الدولة، تمكنّا من إحباط هذه المحاولات بجدارة وبمسؤولية”.

وأشار مزيان إلى أن الجزائر “واجهت العديد من المحاولات الهادفة إلى زعزعة استقرارها عبر حملات إعلامية مضللة، وهو ما جعلها تطوّر إستراتيجية متكاملة لمجابهة هذه التحدّيات، شملت تعزيز الإعلام الوطني ليكون مصدرا موثوقا للمعلومة الصحيحة وقادرا على كشف وتفنيد الأخبار الزائفة، نشر الثقافة الإعلامية والتوعية المجتمعية، لاسيما بين فئة الشباب، تطوير آليات تقنية متقدمة لرصد المعلومات المغلوطة والتصدي للحملات الإعلامية الهدّامة، وكذا تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة التضليل الإعلامي بشكل جماعي عبر تبادل المعلومات والتجارب الناجحة”.