هذه رزنامة اختبارات “البيام” و”البكالوريا” لكل الشّعب

ديوان المسابقات يبقي على نفس إجراءات دورة 2021

أفرجت وزارة التربية الوطنية، من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عن رزنامة الاختبارات الخاصة بامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والثانوي لهذه الدورة، حيث تم تحديد موعد التحاق المترشحين بمراكز الإجراء على الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية السادسة والنصف مساء. في حين تم الإبقاء على قرار توحيد مواد الاختبارات لجميع الشعب باستثناء اليوم الثالث الذي سيخصص للمادة الأساسية المميزة للشعبة.

أبقى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على نفس الإجراءات المتخذة في دورة 2021، إذ أشار المنشور الوزاري حول سير اختبارات امتحان شهادة البكالوريا الذي سينطلق في تاريخ 12 جوان على مدار خمسة أيام، إلى أن المترشحين في كافة الشعب الأدبية والعلمية والتقنية، سيجتازون نفس المواد خلال اليومين الأولين أي “الأحد والاثنين”، من خلال برمجة مادتي اللغة العربية وآدابها والعلوم الإسلامية في اليوم الأول، ليتم برمجة الاختبار في مادتي اللغة الانجليزية والرياضيات في اليوم الثاني، على أن يتم تخصيص اليوم الثالث من الامتحان لاجتياز مادة التخصص، من خلال برمجة الاختبار في مادتي الفلسفة واللغة الفرنسية لشعبة آداب وفلسفة، ليكون تلاميذ شعبة لغات أجنبية على موعد مع الاختبار في مادتي الفلسفة والتاريخ والجغرافيا، في حين سيتم برمجة مادة علوم الطبيعة والحياة لشعبتي علوم تجريبية والرياضيات، مع برمجة الاختبار في مادة التكنولوجيا لشعبة تقني رياضي ومادة التسيير المحاسبي والمالي لشعبة تسيير واقتصاد.

وأما بالنسبة للمترشحين لامتحان شهادة البيام الذي سيجرى في الفترة بين الـ6 والـ8 جوان المقبل، فقد تم تحديد الساعة الثامنة والنصف صباحا للالتحاق بمراكز الإجراء، فيما تم تحديد موعد الخروج في اليوم الأول على الساعة الخامسة مساء، من خلال اختبارهم في أربع مواد وهي العربية والعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا والتربية الإسلامية والتربية المدنية، مقابل تحديد الساعة الرابعة مساء كموعد للخروج في اليومين الأخيرين من الامتحان، وذلك بمعدل اجتيازهم لثلاث مواد في كل يوم، وهي على التوالي الرياضيات والإنجليزية والتاريخ والجغرافيا ثم اللغة الفرنسية وعلوم الطبيعة والحياة واللغة الأمازيغية.