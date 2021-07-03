هذه رزنامة الاختبارات الكتابية للمدرسة العليا للقضاء

المسابقة ستنظم بداية من 26 جويلية الجاري

حددت المدرسة العليا للقضاء تاريخ 26 جويلية الجاري من أجل تنظيم الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية للالتحاق بالقضاء لسنة 2021، والتي ستدوم ثلاثة أيام إلى غاية 28 من نفس الشهر.

وأعلنت المدرسة العليا للقضاء، عبر موقعها الرسمي، عن رزنامة الامتحانات الكتابية التي ستنطلق يوم 26 جويلية الجاري، حيث ستجرى في مركز واحد للامتحان وهو جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين باب الزوار بالعاصمة، حيث تمت برمجة امتحاني الثقافة العامة واللغة الفرنسية في أول يوم الاثنين 26 جويلية، الأول من الساعة 8.30 حتى 12.30 والثاني من 15.00 حتى 17.00 مساء، أما اليوم الثاني فسيمتحن فيه المترشحون المقبولون لاجتياز المسابقة في مادتي القانون الجزائي والإجراءات الجزائية، والقانون المدني والإجراءات المدنية، وفي آخر يوم سيكون المترشحون على موعد مع اختبار المذكرة الاستخلاصية واختبار اللغة الانجليزية.

وذكرت المدرسة المترشحين بالمادة التي تعاقب على الغش، وبأنه في حال تم ضبط أي مترشح في حالة غش فسيتعرض للإقصاء مع المتابعة الجزائية طبقا لأحكام المواد 253 مكرر 6 حتى 253 مكرر 12 من قانون 20-06 المتضمن قانون العقوبات.

وجدير بالذكر أن التسجيلات للالتحاق بالقضاء جرت في الفترة من 2 حتى 20 ماي 2021 عبر الموقع الالكتروني للمدرسة وموقع وزارة العدل، وهذا لاختيار 200 طالب قاض، سيتابعون تكوينا لمدة أربع سنوات بالمدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية المختلفة، ليتم تعيينهم في مناصبهم من قبل وزارة العدل بعد نجاحهم وإنهائهم مدة التكوين.

وحددت المدرسة العليا للقضاء عدة شروط للمشاركة في المسابقة منها التمتع بالجنسية الجزائرية وعدم تجاوز سن المترشح 35 سنة عند تاريخ المسابقة، مع حيازة شهادة بكالوريا، وليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها، بالإضافة إلى إثبات الوضعية تجاه الخدمة المدنية وتوفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة وظيفة القضاء والتمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق، مع اشتراط أن لا يكون المترشح قد استقال من المدرسة أو طرد منها سابقا.