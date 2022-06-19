هذه رزنامة التسجيلات الجامعية لحاملي البكالوريا الجدد

تمتد ما بين 21 جويلية و3 أوت

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رزنامة التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد والتي ستنطلق في 21 جويلية القادم، ليتم إعلان نتائج التوجيه في الـ3 أوت المقبل.

وجاء في رزنامة الوزارة، أن المرحلة الأولى تبدأ بالتسجيلات الأولية عبر الموقع الالكتروني، حيث ستكون خلال الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 24 جويلية الداخل، ثم تأكيد التسجيلات الأولية من 25-26 منه، وتتم معالجة الرغبات من 27 جويلية إلى 3 أوت، على أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيه يوم 3 أوت المقبل.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فتتمثل في المقابلات الخاصة بالمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة التي حددت ما بين 4 و8 أوت، وبالنسبة للمترشحين الذين لم يحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم فسيكون من 4-11 أوت، وسيتم دفع حقوق التسجيلات عبر البوابة الالكترونية يوم 20 أوت، ليتم فتح البوابة المخصصة للإيواء من 20 إلى26 أوت، ثم فتح البوابة المخصصة لمعالجة طلبات الإيواء من طرف مديريات الخدمات الجامعية من 26 أوت – 3 سبتمبر القادم.

أما في المرحلة الثالثة للتسجيلات النهائية، والمقررة في الفترة ما بين 5 و8 سبتمبر، فتتم معالجة الحالات الخاصة من طرف مؤسسات التعليم العالي عبر أرضية “البروغراس” من 9-15 سبتمبر، وستودع، الطلبات من 9-12 سبتمبر ومعالجتها من طرف مؤسسات التعليم العالي من 12-15 سبتمبر، والإعلان عن النتائج في 15 سبتمبر ليتم معاودة فتح البوابة المخصصة للخدمات الجامعية من 9-23 سبتمبر.