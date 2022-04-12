هذه رزنامة التسجيلات الجامعية للناجحين في بكالوريا 2022

تنطلق في 20 جويلية

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الرزنامة الخاصة بالتسجيلات الجامعية للناجحين الجدد في بكالوريا 2022، المقرر انطلاقها في 20 جويلية، بعد إعلان نتائج البكالوريا.

وستنظم الوزارة حسب ما كشفه مدير التكوين العالي جمال بوقزاطة للشروق أبوابا مفتوحة على الجامعة حضوريا بعد استقرار الوضعية الوبائية وفقا للنمط الافتراضي في الفترة من 17 إلى 20 جويلية.

وحددت الوزارة رزنامة التسجيلات وفقا لمراحل، الأولى تتعلق بالتسجيلات الأولية عبر الخط، إذ يمكن للطلبة من خلال استعمال رقم التسجيل والرمز السري الواردين في كشف النقاط المحصل عليه في البكالوريا، القيام بالتسجيل عبر منصة بروغرس واختيار من 6 إلى 10 خيارات على الأكثر وفقا لقائمة التكوينات المسموحة حسب المعدلات الدنيا للقبول، وهذا من 20 إلى 24 جويلية، على أن يكون تأكيد الرغبات من قبل المسجلين في الفترة من 25 إلى 26 جويلية، لتتم المعالجة الآلية للرغبات من 27 جويلية إلى 3 أوت، أما الإعلان عن النتائج سيكون يوم 3 أوت مساء.

وفي المرحلة الثانية، يضيف ذات المصدر تم تخصيص الفترة من 4 إلى 8 أوت لإجراء المقابلات الشفوية للطلبة المقبولين في المدارس العليا للأساتذة، فيما ستمنح فرصة ثانية للذين لم يتحصلوا على أي رغبة في مرحلة التسجيلات الأولية لملء بطاقة رغبات ثانية في الفترة من 4 إلى 6 أوت، على أن تعالج الرغبات من 6 إلى 11 أوت وتعلن النتائج يوم 11 أوت مساء.

وستفتح البوابة الخاصة بالإيواء من 20 إلى 26 أوت على أن تتبعها فترة معالجة الطلبات إلى غاية 3 سبتمبر، فيما تم تحديد الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر للتسجيلات النهائية، فيما سيتم بعدها معالجة الحالات الخاصة المتعلقة بتغيير الوجهة من 09 إلى 15 سبتمبر 2022 على أن تتم معالجتها من 12 إلى 15 من ذات الشهر لتعلن النتائج النهائية يوم 15 سبتمبر.