هذه رزنامة التسجيلات للطلبة الناجحين في بكالوريا 2025

مقاييس الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الحرة والهندسة العكسيّة ضمن التكوين

أفرجت وزارة التعليم العالي عن الرزنامة الخاصة بالتسجيلات الجامعية للطلبة الناجحين في بكالوريا 2025، والتي ستنطلق بداية من 22 جويلية الجاري، فيما سيتميز الدخول الجامعي الجديد باستخدام الذكاء الاصطناعي الاكتشافي.

ملء بطاقة رغبات من 6 إلى 10

وحددت وزارة التعليم العالي الفترة من 16 إلى 23 جويلية للتسجيلات الأولية التي تتم حصريا عبر الخط، وهذا بعد حصول الناجحين على وثائقهم مباشرة بعد الإعلان عن النتائج يوم 20 من ذات الشهر، حيث يتوجب على المعنيين ملء بطاقة رغبات من 6 اختيارات على الأقل إلى 10 على الأكثر مع ضرورة تضمينها مسارين في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي المضمونين في مؤسسات التعليم العالي.

فيما يتم تأكيد التسجيل الأولي من 27 إلى 29 جويلية مع إمكانية تغيير الرغبات المعبر عنها في أول مرحلة، لتعلن عن نتائج التوجيه يوم 5 أوت مساء، وخصصت الوزارة الفترة من 10 إلى 15 أوت للقيام بعملية التسجيل النهائي للحاصلين على اختياراتهم في المرحلة الأولى، وهذا من خلال الدفع الإلكتروني لرسوم التسجيل عن طريق الولوج للأرضية الرقمية حسب الموعد المحدد في شهادة التوجيه.

ومنحت الوزارة الناجحين الذين لم يحصلوا على أي من رغباتهم المعبر عنها في مرحلة التسجيل الأولي فرصة ثانية في الفترة من 6 إلى 8 أوت، حيث يتعين عليهم إدراج بطاقة رغبات جديدة باحترام المعدلات الدنيا للالتحاق، ليعلن عن النتائج حصريا عبر الخط يوم 11 أوت 2025 مساء، فيما يتم دفع رسوم التسجيل عن بعد في الفترة من 13 إلى 15 أوت ليصبح بذلك التسجيل نهائيا.

فتح منصة الطعون من 19 إلى 23 أوت

وفي سياق ذي صلة، ستخصص الوزارة الفترة من 19 إلى 23 أوت لمعالجة الحالات الخاصة المتعلقة بالتحويل وهذا وفقا لشروط القبول المحددة سلفا وطاقات الاستيعاب، حيث تودع الطلبات عبر الخط في الفترة من 19 إلى 23 أوت، لتعالج الطلبات من قبل مؤسسات التعليم العالي يومي 24 و25، وتعلن عن نتائج التوجيه يوم 26 أوت، على أن يكون يوم 31 أوت آخر أجل للدفع الإلكتروني لرسوم التسجيل، وفي إطار مشروع تعميم الانجليزية الذي باشرته الوزارة منذ 3 سنوات، ستفتح الأرضية الرقمية لتعليم الانجليزية عن بعد لفائدة الناجحين من 26 جويلية إلى 25 سبتمبر 2025.

أجندة زمنية خاصة بالخدمات الجامعية

أما بالنسبة للرزنامة الخاصة بالاستفادة من الخدمات الجامعية لفائدة الناجحين الجدد فقد تم تحديدها ضمن 4 مراحل، الأولى تخص الطلبة الموجهين لاختياراتهم ضمن المرحلة الأولى، حيث يتم دفع رسوم النقل عبر الخط، وتسجيل طلب الإيواء حسب الموعد المحدد في شهادة التوجيه من 10 إلى 15 أوت.

أما المرحلة الثانية تخص الطلبة الموجهين في الفترة الثانية وتنطلق من 16 إلى 17 أوت، لتتم عملية دراسة ملفات الطلبة المعنيين بالإيواء من 18 إلى 22 أوت، وتحدد فترة دفع الرسوم من 23 إلى 25 أوت، أما فيما يخص إيداع ملف المنحة عبر “بروغرس” حددت الوزارة الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2025 لإيداع الملف، على أن يتم معالجة الملفات من 16 إلى 30 سبتمبر، وإيداع الطعون والإعلان عنها من 1 إلى 3 أكتوبر 2025.

14 عرضا تكوينا تقنيا وعلميا للناجحين في شعبة الآداب

ويتميز الدخول الجامعي الجديد، حسب ما أكده مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الجبار داودي، لـ”الشروق” بعدة إجراءات جديدة لفائدة الطلبة، حيث سيتعزز التكوين بـ14 عرضا تكوينا جديدا لفائدة حاملي بكالوريا آداب وفلسفة في شعب تقنية وعلمية، منها تخصص تسيير المطارات والتفاوض المالي وتخصصات أخرى، وفقا للتطورات الحاصلة في المهن الجديدة ومتطلبات السوق العالمية.

وأضاف داودي بأن نجاح مقاربة التكوين في الليسانس المزدوج التي انتهجها القطاع منذ السنة الجامعية الفارطة، دفع الوزارة إلى اقتراح 4 عروض تكوين جديدة بنمط الشهادة المزدوجة ليرتفع عددها إلى 28، مع تدعيم التكوين وفقا لشهادة الكفاءة المزدوجة بأربعة عروض جديدة ويصبح عددها 16 عرضا تكوينا في الموسم الجامعي 2025-2026، فيما سيتميز الدخول الجامعي بكونه ذكيا وآمنا باستخدام الذكاء الاصطناعي الاكتشافي، مع إدراج مواد جديدة ضمن عروض التكوين الموجهة للطلبة الجامعيين في جميع التخصصات من دون استثناء من أجل مواكبة التطورات الحاصلة عالميا في سوق الشغل وفي عالم التكنولوجيا ومهن المستقبل.

وفي هذا الصدد، ستدرج لأول مرة مقاييس الذكاء الاصطناعي، وأسس وتقنيات البرمجة، الهندسة العكسية، البرمجيات الحرة كمواد تدرس للطلبة ضمن جميع التخصصات، وستدرج أيضا مادتي تاريخ الجزائر والوطنية والمواطنة ضمن المقررات الدراسية لطلبة المدارس العليا بالقطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله.

ليسانس انجليزية لطلبة العلوم الطبية

وكشف ذات المسؤول عن فتح ولأول مرة المجال للطلبة المسجلين في العلوم الطبية للتسجيل في ليسانس ثاني لغة إنجليزية، واستحداث مسارات تكوين تدرس باللغة الإنجليزية بصفة كاملة في تخصص علوم الإعلام والاتصال والاقتصاد، فضلا عن تأهيل جامعة أخرى ضمن نموذج جامعات الجيل الرابع ليصل عددها إلى 24 هذه السنة، بالإضافة إلى توسيع شبكة المدارس العليا للأساتذة وتعزيزها بإنشاء 25 ملحقة جديدة، و26 نقطة تكوين لتلبية احتياجات التأطير الخاصة بقطاع التربية الوطنية.

واستعدادا للدخول الجامعي، كشف داودي عن استلام 28 ألف مقعد بيداغوجي جديد، حيث يصبح العدد الإجمالي مليون و616 ألف مقعد بيداغوجي، واستلام 9500 سرير جديد، ليصبح العدد الإجمالي 737840 ألف سرير.