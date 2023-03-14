هذه رزنامة التقييمات الكتابية لامتحان “السانكيام البديل”

إجراء اختبار واحد "يوما بعد يوم" أو كل 3 أيام

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن الرزنامة اليومية للتقييمات الكتابية في امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي أو ما يعرف “بالسانكيام البديل”، إذ ستنطلق الاختبارات في 30 أفريل المقبل، وتختتم في الـ25 ماي القادم، على أن يتم اختبار الممتحنين في 12 مادة تعلمية، يوما بعد يوم أو كل ثلاثة أيام، على مدار أربعة أسابيع.

وبناء على جدول سير الاختبارات الكتابية، الخاصة بامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، الذي جاء لتعويض امتحان “السانكيام” الملغى بقرار وزاري سنة 2021، تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، سيكونون على موعد مع أول اختبار في مادة “فهم المكتوب في اللغة العربية”، والذي تقرر برمجته في 30 أفريل المقبل، لمدة ساعة و45 دقيقة، مع منحهم استراحة لمدة ربع ساعة، ليستأنفوا الامتحان بعدها، وذلك لأجل تمكينهم من التغلب على التوتر والضغط النفسي خلال فترة الامتحانات، على أن يتم منحهم راحة ليوم واحد أي في “الفاتح ماي”، ليجتازوا الاختبار في مادة “الإنتاج الكتابي في اللغة العربية”، بتاريخ الـ2 ماي القادم دون وقت مستقطع، ومدته 45 دقيقة. على أن يتم منحهم بعدها يوم راحة أي في الـ 3ماي، ليستأنفوا الاختبارات باجتياز الامتحان في مادة التربية الإسلامية بحجم ساعي يقدر بـ45 دقيقة، وذلك بتاريخ الـ4 ماي.

وأشار نفس جدول سير التقييمات الكتابية بأن مديري التربية للولايات، من خلال رؤساء المدارس الابتدائية، ملزمون بمنح التلاميذ وعقب اجتيازهم للاختبار في مادة التربية الإسلامية، راحة لمدة ثلاثة أيام كاملة، ليستأنفوا الاختبارات بتاريخ الـ7 ماي، من خلال اجتيازهم الامتحان في مادة “فهم المكتوب في اللغة الأمازيغية”، لمدة ساعة و45 دقيقة، لتتخلله فترة استراحة مدتها 15 دقيقة، ليتم وبتاريخ 9 ماي اختبارهم في مادة “الإنتاج الكتابي في اللغة الأمازيغية”،، بحجم ساعي يقدر بـ45 دقيقة دون وقت مستقطع، على أن يجتازوا بعد قضائهم يوم راحة الاختبار في مادة التاريخ، أي بتاريخ 11 ماي، ومدته الزمنية تقدر بـ45 دقيقة، فيما ستكون المدارس ملزمة بمنح الممتحنين بعدها ثلاثة أيام راحة كاملة، ليستأنفوا الاختبارات مجددا بتاريخ الـ14ماي المقبل، ليكونوا بذلك على موعد مع اجتياز الامتحان في مادة الرياضيات، ومدته ساعة و30 دقيقة دون فترة راحة مستقطعة، على أن يجتازوا الاختبار في مادة التربية المدنية بتاريخ الـ16 ماي، بحجم ساعي قدر بـ45 دقيقة، ليجتازوا الاختبار في مادة الجغرافيا في الـ18 ماي ومدته 45 دقيقة دون فترة استراحة.

كما سيكون مديرو المدارس الابتدائية مطالبين وجوبًا بمنح التلاميذ، وعقب اجتيازهم الاختبار في مادة الجغرافيا، ثلاثة أيام راحة كاملة، لكي يبتعدوا عن أي مجهود جسماني أو ضغط نفسي ويستعيدوا بذلك القدرة على التركيز والتذكر، ليستأنفوا الاختبارات باجتياز الامتحان في مادة “فهم المكتوب في مادة اللغة الفرنسية، وذلك بتاريخ 21 ماي، ومدته ساعة و45 دقيقة، لتتخلله فترة راحة تقدر بـ15 دقيقة. فيما سيتم برمجة الاختبار في مادة “الإنتاج الكتابي في اللغة الفرنسية”، في 23 ماي أي بعد يوم راحة، ومدته 45 دقيقة، على أن يتم اختتام التقييمات الكتابية في الـ25 ماي، باختبار التلاميذ في مادة “التربية العلمية والتكنولوجية”، ومدته ساعة و 45 دقيقة، وتتخلله فترة راحة تقدر بـ15 دقيقة، تفاديا لإرهاقهم بدنيا ونفسيا.