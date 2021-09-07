هذه رزنامة التكفل بالحالات الخاصة وشروط التحويلات الجامعية

اشتراط شهادة الإقامة للتحويل خارج الدائرة الجغرافية

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رزنامة التكفل بالحالات الخاصة والتي ستنطلق عبر الخط بداية من السبت المقبل وتخص التحويلات الجامعية المسموح بها ضمن ثلاث حالات فقط، وتسجيلات حاملي شهادة بكالوريا أجنبية، وإنهاء إجراءات التسجيل للمتخلفين عن إتمام مرحلة التسجيل الأولي.

وخصصت الوزارة رابطا عبر الأرضية الوطنية “بروغرس” لإيداع طلب تغيير التوجيه بالنسبة لحاملي شهادة بكالوريا 2021 كالتالي: http://progres.mesrs.dz/webetu، حيث ستنطلق مرحلة إيداع طلبات تغيير التوجيه عبر أرضية بروغرس في الفترة من 11 حتى 16 سبتمبر الجاري، على أن تكون عملية معالجة الطلبات من طرف المؤسسات من 17 حتى 20 سبتمبر 2021، لتعلن النتائج يوم 20 من نفس الشهر مساء، فيما تم تحديد الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر للتسجيلات النهائية للطلبة المعنيين بفترة الحالات الخاصة.

وحددت الوزارة في المنشور الوزاري رقم 2 الخاص بكيفية التكفل بالحالات الخاصة ثلاث حالات فقط للتحويل أو تغيير التوجيه، مع ضرورة إكمال إجراءات التسجيل على مستوى مؤسسة التوجيه الأولى لإيداع طلب تغيير التوجيه عبر الموقع الذي سيفتح يوم 11 سبتمبر الجاري، إذ يمكن للطلبة تغيير التوجيه في نفس المؤسسة الجامعية التي تم توجيههم لها، وهذا من خلال إيداع الطلب حصريا على الخط وتتم معالجته من طرف المؤسسة المعنية، فيما تعد موافقة مدير المؤسسة ضرورية للمصادقة على هذا التغيير مع مراعاة المعدلات الدنيا التي أفرزتها المعالجة المعلوماتية لبطاقة الرغبات لحاملي بكالوريا 2021، بالإضافة للمقاعد البيداغوجية المتاحة.

أما الحالة الثانية فتخص تغيير التوجيه نحو مؤسسة أخرى في نفس المدينة الجامعية، ولا يخضع لشرط تغيير الإقامة مع ضرورة موافقة مديري المؤسستين الأصلية والمستقبلة للمصادقة على التغيير، وتتمثل الحالة الثالثة في تغيير التوجيه نحو مؤسسة أخرى خارج المدينة الجامعية ويجب أن يكون الطلب معللا ومبررا بوثيقة رسمية كتغيير الإقامة، تحويل الوالدين، ويخص هذا التغيير حاملي البكالوريا الذين غيروا مكان إقامتهم مع تقديم وثائق رسمية، ويشترط أن يكون التحويل ضمن التكوين محل التوجيه الأول، وفي حال لم يكن التكوين متوفرا من طرف المؤسسة المستقبلة يمكنها توجيه الطالب نحو تكوين مسموح له به، وتخضع الاستجابة لهذا الطلب لموافقة مديري المؤسستين الجامعيتين “المستقبلة والأصلية” شريطة احترام المعدل الأدنى للالتحاق بالشعبة المطلوبة.

فرصة ثانية للمتخلفين عن إجراءات التسجيل الأولي

وفي سياق ذي صلة، منحت الوزارة الفرصة للطلبة حاملي بكالوريا 2021 المتخلفين عن إتمام إجراءات التسجيل الأولي لإيداع طلب توجيه عبر الخط على أساس قائمة من التكوينات ستقترح عليهم عبر أرضية بروغرس، ليقوموا بعدها بالتسجيل النهائي في المؤسسة الموجهين إليها، ويمكن أيضا للناجحين الجدد الذين لم يقوموا بأي إجراء للتسجيل الأولي الإطلاع على قائمة المعدلات الدنيا التي أفرزتها المعالجة المعلوماتية، لاختيار تكوين يستجيب للمعدلات المحصل عليها في البكالوريا، والتوجه بعدها للمؤسسة التي تضمن هذا التكوين والتي تقع في دائرتهم الجغرافية مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الإضافية الممكنة، ويمكن لمدير المؤسسة الجامعية وعلى ضوء المقاعد البيداغوجية المتاحة السماح لهم بمزاولة هذا التكوين أو توجيههم لتكوين آخر متاح لهم حسب المعدل المحصل عليه.

اختبار في اللغة لحاملي شهادة بكالوريا أجنبية للالتحاق بالطب

وعلى صعيد آخر، أفرجت الوزارة على الرزنامة الخاصة بالتسجيل لفائدة حاملي شهادة بكالوريا أجنبية والخضوع لاختبار اللغة للقبول في الشعب الطبية أو شعب من شعب المدارس العليا بالنسبة للحائزين على معدلات تسمح لهم بدخول هذه التخصصات، حيث سيتم تنظيم الاختبار من قبل مؤسسة التوجيه خلال يوم واحد ويتضمن اختبارا كتابيا مدته ساعة ونصف كأقصى حد، حيث يتعين على المؤسسة نشر تاريخ اختبار المستوى عبر موقعها الالكتروني وتاريخ التسجيل النهائي للمترشحين الناجحين، حيث تم تحديد فترة اختبار المستوى من 3 حتى 5 أكتوبر2021 على أن تعلن النتائج بداية من 6 أكتوبر كحد أقصى، لتتم تسجيلات المترشحين المقبولين من 6 حتى 7 من نفس الشهر.

وفي حال إخفاق المترشح في اختبار المستوى يمكنه أن يحتفظ بتسجيله الأولي في الشعبة والمؤسسة التي وجه إليها، مع توجيهه نحو مركز تعليم اللغات المكثف لمزاولة تكوين مدته سنة واحدة، وبعد انتهاء فترة التكوين في مركز للتعليم اللغات المكثف يجب على المترشح أن يتحصل على شهادة من مستوى “B1” أو أكثر من أجل تأكيد تسجيله النهائي، وفي حال العكس يتم توجيهه نحو اختياره الموالي الذي لا يشترط فيه أي اختبار.

أما بالنسبة لرياضي النخبة الحاملين لبكالوريا 2021 والمعترف بهم من قبل وزارة الشباب والرياضة في حالة نشاط فيمكنهم التسجيل مباشرة في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دون شروط، وهذا في الفترة الممتدة من 11 حتى 16 سبتمبر مباشرة في المؤسسة المختارة، مع تقديم ملف التحويل والنسخة الأصلية لشهادة رياضي نخبة رسمية، ويتعين على مديري المؤسسات الجامعية اتخاذ كل التدابير الضرورية للتكفل بكل حالة.