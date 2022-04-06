هذه رزنامة الدراسة في الفصل الثالث والاختبارات

4 أسابيع للدراسة فقط عن نهاية الموسم

أفرجت اللجان الولائية للتفتيش والمتابعة، عن الرزنامة النهائية لاستئناف الفصل الأخير من الدراسة، والتي تم تكييفها بناء على تعديلات وزارة التربية الأخيرة وخصوصية المؤسسات التربوية، إذ سيتم تخصيص أربعة أسابيع للدراسة، بداية من 10 أفريل إلى 12 ماي المقبل تتخللها فترة توقف من الفاتح ماي إلى الثالث من نفس الشهر.

قالت مصادر “الشروق”، إن اللجان الولائية للتفتيش أنهت رزنامة ما تقي من الموسم الدراسي، إذ تقرر تقسيم الفصل الأخير إلى محطات زمنية ستكون بمثابة “خارطة طريق” يعتمد عليها مديرو المؤسسات التربوية لإنهاء أعمالهم الإدارية والبيداغوجية، عبر تخصيص أربعة أسابيع للدراسة، فيما تقرر التوقف عن الدراسة في الأسبوع الثالث لتخصيصه للفروض المحروسة في الفترة ما بين 24 إلى 28 أفريل الجاري، لتتخللها فترة توقف قصيرة عن الدراسة بمناسبة الفاتح ماي المقبل إلى الـ3 منه بسبب الأعياد “عيد العمال وعيد الفطر المبارك” ليبقى أسبوع واحد فقط.

ولوضع المترشحين في أجواء الامتحانات الرسمية، وتحضيرهم نفسيا وبيداغوجيا وتربويا، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، فقد تم تخصيص الفترة من الـ15 إلى 19 ماي القبل، لإجراء الامتحانات التجريبية لتلاميذ الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، ليدخلوا بعدها في مرحلة التوقف عن الدراسة تصل إلى 23 يوما، لكي يكونوا على استعداد لاجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا المقررين ما بين 6 و16 جوان المقبل، على أن تتم برمجة اختبارات الفصل الثالث ما بين 22 و26 ماي، فيما تم تحديد الفترة بين 29 ماي المقبل و2 جوان القادم، لتصحيح الأوراق وصب النقاط وعقد مجالس الأقسام لكل المستويات التعليمية ما عدا الرابعة متوسط وأقسام الثالثة ثانوي وتوزيع كشوف النقاط.