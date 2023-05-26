هذه رزنامة الدورة الاستدراكية لامتحان “السانكيام الجديد”

4 اختبارات يوميا بين الصباح والمساء على مدار 3 أيام

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة التقييمات الكتابية التعويضية لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي في دورته الاستدراكية، إذ تقرر برمجة أربعة اختبارات في اليوم ستوزع على مدار ثلاثة أيام، وذلك ابتداء من تاريخ 18 جوان المقبل.

وأوضحت الوزارة الوصية من خلال المديرية العامة للتعليم، بأن الدورة الاستدراكية لامتحان “السانكيام الجديد” ستنطلق ابتداء من تاريخ 18 جوان الداخل وتختتم في 20 منه، لفائدة تلاميذ أقسام الخامسة الذين تغيبوا خلال الدورة الأولى للتقييمات الكتابية لأسباب مرضية أو أخرى قاهرة، والتي انطلقت في 30 أفريل الفائت واختتمت الخميس 23 ماي الجاري.

وأضافت المديرية العامة للتعليم، بأنه تقرر تقليص أيام إجراء التقييمات الكتابية من قرابة شهر “27 يوما” إلى ثلاثة أيام، وذلك بمعدل برمجة أربعة اختبارات في اليوم بشكل متتالي، موزعة على فترتين صباحية ومسائية، وبحجم ساعي أدناه 45 دقيقة وأعلاه ساعة و30 دقيقة، وذلك حسب طبيعة كل مادة محل الامتحان.

ولفتت نفس المديرية إلى أن جميع التقييمات الكتابية ستنطلق في الفترة الصباحية على الساعة الثامنة ومساء على الساعة الواحدة زوالا.

إلزامية تخصيص فترات استراحة منتظمة للتلاميذ

وسيتم منح التلاميذ فترات استراحة منتظمة أو “وقت مستقطع” بين كل اختبار وآخر، تتراوح بين ربع ساعة ونصف ساعة، وذلك لكي يتسنى لهم المحافظة على وقت الامتحان حاليا من التوتر والقلق، لتصبح “التقييمات الكتابية” في صيغتها الجديدة ودورتها الأولى أكثر تحفيزا لهم وغير منفرة.

وبخصوص اليوم الأول للامتحان، أوضح جدول التقييمات الكتابية الاستدراكية تحوز “الشروق” نسخة منه، بأن الممتحنين سيجتازون في الفترة الصباحية اختبارين اثنين، فالأول سيبرمج في مادة “فهم المكتوب في مادة اللغة العربية”، بحجم ساعي يقدر بساعة ونصف، وينطلق على الساعة الثامنة صباحا، وأما الاختبار الثاني سيكون في مادة الرياضيات بحجم ساعي يقدر بساعة ونصف ويبدأ على الساعة العاشرة.

وفي الفترة المسائية، سيجتاز المترشحون اختبارين اثنين، فالأول سيبرمج في مادة “الإنتاج الكتابي في مادة اللغة العربية”، بحجم ساعي يقدر بـ45 دقيقة وينطلق على الساعة الواحدة زوالا، على أن يجتازوا الاختبار الثاني في مادة التربية الإسلامية ويبدأ على الساعة الثانية زوالا وينتهي في الساعة الثانية و45 دقيقة.

وبشأن يوم التقييمات الكتابية التعويضية، سيكون التلاميذ يوم 19 جوان الداخل صباحا على موعد مع اجتياز اختبارين اثنين، فالأول سيبرمج في مادة “فهم المكتوب في اللغة الأمازيغية” بحجم ساعي يقدر بساعة و30 دقيقة وينطلق على الساعة الثامنة صباحا، والثاني سيكون في مادة “التربية العلمية والتكنولوجية”، بحجم ساعي يقدر بساعة ونصف ويبدأ على الساعة العاشرة وينتهي على الساعة الحادية عشر والنصف.

وسيجتاز المترشحون في الفترة المسائية اختبارين اثنين، فالأول سيبرمج في مادة “الإنتاج الكتابي في مادة اللغة الأمازيغية”، بحجم ساعي يقدر بـ45 دقيقة، وينطلق على الساعة الواحدة زوالا، أما الاختبار الثاني سيكون في مادة التاريخ بحجم ساعي يقدر بـ45 دقيقة ويبدأ على الساعة الثانية زوالا وينتهي على الساعة الثانية زوالا و45 دقيقة.

وفيما يخص اليوم الثالث والأخير من الامتحان، سيجتاز التلاميذ اختبارين اثنين في الفترة الصباحية، الأول سيبرمج في مادة “فهم المكتوب في مادة اللغة الفرنسية”، بحجم ساعي يقدر بساعة و30 دقيقة وينطلق على الساعة الثامنة، في حين يخصص الاختبار الثاني لمادة التربية المدنية، بحجم ساعي يقدر بـ45 دقيقة، ويبدأ على الساعة العاشرة وينتهي على الساعة العاشرة و45 دقيقة.

وتخصص الفترة المسائية لبرمجة اختبارين اثنين، سيكون الأول في مادة الإنتاج الكتابي في مادة اللغة الفرنسية بحجم ساعي يقدر بـ45 دقيقة وينطلق على الساعة الواحدة زوالا، في حين يجتاز التلاميذ آخر اختبار في مادة الجغرافيا بحجم ساعي يقدر أيضا بـ45 دقيقة، ويبدأ على الساعة الثانية زوالا وينتهي على الساعة الثانية و45 دقيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن رؤساء المدارس الابتدائية قد تلقوا تعليمات من الإدارة المركزية، تحثهم على ضرورة إنهاء كل الأعمال المرتبطة بامتحان “السانكيام الجديد” سواء في دورته الأولى أو الاستدراكية، وذلك لكي يتسنى للتلاميذ الحصول على الشهادات الشرفية ودفاتر التقييمات الكتابية في آجال أقصاها 22 جوان المقبل.