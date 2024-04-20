هذه رزنامة الفصل الأخير من السنة الدراسية

4 أسابيع تدريس والامتحانات التجريبية بدءا من 12 ماي

تنطلق هذا الأحد، الفروض المحروسة للفصل الدراسي الثالث، لفائدة تلاميذ جميع المستويات الدراسية، أو ما يصطلح عليها بالتقييمات الكتابية، ليتم استئناف الدراسة بشكل نهائي بعد انقضائها، والتي ستمتد لمدة زمنية تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، على أن يتم الشروع بدءا من 12 ماي في برمجة كل من امتحان “السانكيام الجديد” في دورته الثانية، وامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا التجريبيين دورة 2024.

وإلى ذلك، ستشرع ثانويات ومتوسطات الوطن، انطلاقا من تاريخ 19 ماي الداخل في إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير من الموسم الدراسي الجاري، لفائدة التلاميذ غير المعنيين بالامتحانات المدرسية الرسمية، لتنطلق ابتدائيات الوطن في برمجة الاختبارات لفائدة تلاميذ الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ابتداء من 26 وإلى غاية 30 ماي الداخل، على أن يتم التوقف نهائيا عن الدراسة.

وأفادت مصادر “الشروق” أنه عقب عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة لاستئناف الفصل الأخير من الموسم الجاري، ومرور أسبوع دراسة، من الـ14 أفريل وإلى غاية الـ18منه، ستشرع المؤسسات العمومية في إجراء الفروض المحروسة لفائدة تلامذتها، وذلك على مدار أسبوع كامل، مع شريطة التقيد التام بفحوى المنشور الوزاري الصادر نهاية شهر أكتوبر الفارط، والذي يحدد الترتيبات الخاصة بالتقويم البيداغوجي في المراحل التعليمية الثلاث.

وبخصوص رزنامة ما تبقى من الموسم الحالي التي بادر مفتشون بإنجازها، لتسهيل مهمة الأساتذة ورؤساء المدارس الابتدائية، أفادت مصادرنا أنه سيتم الشروع في إجراء الفروض المحروسة لمرحلة التعليم الابتدائي ابتداء من هذا الأحد “21 أفريل الجاري”، وستمتد على مدار أسبوع كامل، ليستأنفوا الدراسة بعد انقضاء فترة “التقويمات” بصفة عادية، بدءا من تاريخ الـ28 أفريل كأقصى تقدير وتستمر بذلك إلى غاية 23 ماي المقبل “دون احتساب عطلة نهاية الأسبوع يومي 24 و25 منه، أي على مدار أربعة أسابيع، على أن تشرع المدارس في إجراء اختبارات الفصل الأخير لفائدتهم، انطلاقا من تاريخ الـ26 ماي وإلى غاية 30 منه، لتتوقف الدراسة بعدها نهائيا.

وبشأن تلاميذ أقسام الخامسة ابتدائي، أشارت ذات الرزنامة الزمنية إلى أنهم وعقب اجتيازهم للتقويمات الكتابية، على مدار أسبوع، من 21 إلى غاية 25 أفريل الجاري، سيستأنفون الدراسة بصفة عادية أيضا يوم الأحد الموافق لـ28 أفريل وتختتم في 9 ماي الداخل.

وإلى ذلك، أكدت الرزنامة نفسها على أن المترشحين سيكونون على موعد مع اجتياز امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي المعروف باسم “السانكيام الجديد”، ابتداء من تاريخ 12 ماي وإلى غاية 14 منه، حيث سيتم اختبارهم في ست مواد مشتركة بدل 12 مادة، ويتعلق الأمر باللغة العربية، التربية الإسلامية، التاريخ، الرياضيات، اللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية.

رزنامة مرحلة التعليم المتوسط المنجزة من المفتشين

وفيما يتعلق بمرحلة التعليم المتوسط، أفادت الرزنامة المنجزة من قبل المفتشين، أن تلاميذ الرابعة متوسط المقبلين على اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2024، سيكونون على موعد مع فروض الفصل الدراسي الثالث، ابتداء من هذا الأحد 21 أفريل الجاري على مدار أسبوع كامل، ليستأنفوا الدراسة بعدها بصفة عادية انطلاقا من 28 منه إلى غاية الـ9 ماي المقبل، ليشرعوا مباشرة بتاريخ 12 من نفس الشهر في اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط التجريبي، أو ما يعرف اصطلاحا “بالبيام الأبيض”، بغية تحضيرهم من الناحيتين النفسية والبيداغوجية وتعويدهم على أجواء الامتحان الرسمي المبرمج في الفترة من 3 إلى غاية 5 جوان المقبل.

وبشأن تلاميذ أقسام الأولى والثانية والثالثة متوسط، أكدت رزنامة ما تبقى من السنة الدراسية، على أنهم وعقب اجتيازهم للفروض المحروسة، سيستأنفون دروس الفصل الثالث، بدءا من 28 أفريل وإلى غاية 16 ماي القادم على مدار ثلاثة أسابيع، لتشرع المتوسطات بداية من الـ19 ماي في برمجة اختبارات الفصل الدراسي الأخير إلى غاية 23 منه.

تفاصيل أجندة الطور الثانوي

أما عن مرحلة التعليم الثانوي، أبرزت الرزنامة بأن تلاميذ السنة الثالثة ثانوي المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا 2024، سيستأنفون الدراسة بعد انقضاء فترة إجراء الفروض المحروسة، بتاريخ 28 أفريل، على مدار أسبوعين إلى غاية 9 ماي، لتشرع الثانويات بداية من تاريخ 12 من نفس الشهر في برجة امتحان شهادة البكالوريا التجريبي المعروف باسم “البكالوريا البيضاء”، لتحضيرهم للامتحان المصيري انطلاقا من تاريخ 9 جوان على مدار خمسة أيام.

وفيما يتعلق بتلاميذ أقسام الأولى والثانية ثانوي، فإنهم سيكونون على موعد مع التقويمات بداية من تاريخ 21 أفريل على مدار أسبوع، ليستأنفوا الدراسة مباشرة عقب انقضائها بداية من 28 أفريل إلى غاية 16 ماي الداخل، على أن يشرعوا في إجراء اختبارات الفصل الأخير ابتداء من 19 إلى غاية 23 ماي المقبل.

موعد إجراء الاختبارات الاستدراكية لفائدة الراسبين

وأظهرت ذات الرزنامة الزمنية بأن تلاميذ مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي الراسبين، سيكونون على موعد مع اجتياز “الاختبارات الاستدراكية” في المواد الأساسية، يومي 23 و24 جوان المقبل، قصد منحهم فرصة ثانية وأخيرة لتحسين علاماتهم ومعدلاتهم، والارتقاء بمستواهم الدراسي لكي يتجنبوا الإعادة و يضمنوا الانتقال بمردود معرفي من حسن إلى جيد.

أما بشأن تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط، أكدت الرزنامة بأنه سيتم منحهم فرصة ثانية لضمان الانتقال إلى المستويات العليا، من خلال الترخيص لهم أيضا باجتياز اختبارات استدراكية يومي 26 و27 جوان المقبل.

تواريخ الإمضاء على “محاضر الخروج” للأساتذة والإداريين

وأوضحت الرزنامة بأنه سيتم تكليف مديري المدارس الابتدائية وطنيّا بمهمة تسليم “الشهادات الشرفية” و”دفاتر تقييم المكتسبات”، لتلاميذ أقسام الخامسة ابتدائي الناجحين يوم الـ27 جوان القادم.

مقابل ذلك، ستلزم الرزنامة الزمنية جميع الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، بالإمضاء على محضر الخروج في 4 جويلية المقبل، على أن يمضي الإداريون للمنطقتين الأولى والثانية على “محضر الخروج” في 18 جويلية، فيما يوقع الإداريون للمنطقة الثالثة على محاضر خروجهم في 11 من نفس الشهر.