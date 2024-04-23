هذه رزنامة دراسة حركة تحويلات مستخدمي التربية

مهام ثقيلة في انتظار اللجان متساوية الأعضاء

أفرجت مديريات التربية للولايات عن رزنامة عمل اللجان المتساوية الأعضاء، والتي ستوكل لها مهمة دراسة ملفات مستخدمي القطاع المعنيين بالمشاركة في الحركة التنقلية السنوية بعنوان 2024/2025، ثم المصادقة عليها بصفة نهائية، وذلك لمنح لكل ذي حق حقه كاملا غير منقوص.

وبحسب رزنامة العمل المصادق عليها من قبل مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، فقد تقرر استدعاء اللجان المتساوية الأعضاء لمباشرة مهامهما بشكل رسمي، والمتعلقة أساسا بدراسة ملفات فئة الموظفين الإداريين في جميع الرتب وملحقي المخابر، ابتداء من تاريخ 21 أفريل الجاري، على أن تستمر العملية إلى غاية 24 منه.

وفي نفس السياق، أشارت الرزنامة إلى أن اللجان متساوية الأعضاء ستشرع في دراسة ملفات كل من مساعد التربية، مساعد التربية الرئيسي، نائب مقتصد مسير، نائب مقتصد، مساعد المصالح الاقتصادية ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية، بتاريخ 25 أفريل.

أما بخصوص الموظفين المنتمين لأسلاك مستشار التربية، مستشار رئيسي للتربية، مستشار رئيس للتربية، مستشار التغذية المدرسية، مشرف تربية ومشرف تربية رئيسي، فقد لفتت الرزنامة ذاتها إلى أنه سيتم تكليف اللجان متساوية الأعضاء بمهمة دراسة ملفات حركة التحويلات السنوية لفائدتهم دون أي تأخير، في الفترة من 28 وإلى غاية 30 أفريل الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية قد أقرت هذه السنة “رقمنة” حركة تحويلات مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، وذلك لأجل إضفاء أكثر مصداقية على العملية وتحقيق رضا أكبر عدد ممكن من المستخدمين، في حين أعطت تعليمات لمديريها الولائيين تحثهم من خلالها على مواصلة العمل بالنظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، لإنجاز الحركة التنقلية للأساتذة للسنة الثانية على التوالي.

وإلى ذلك، قررت الوصاية الترخيص للأساتذة ورؤساء المؤسسات التربوية، وبعد تأكيد مشاركتهم في الحركة التنقلية السنوية، بالاطلاع على “سلم التنقيط” وعلى النتائج النهائية للتحويلات، عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية، وذلك لكي يتسنى لهم ترتيب أنفسهم بأنفسهم، بناء على مجموعة عناصر أساسية تتعلق أساسا بالشهادات والمؤهلات العلمية والكفاءة المهنية.