هذه رسائل الأحزاب في الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابيّة

تأكيد على محاربة العزوف والتحلي بروح المسؤولية في الاستحقاق البرلماني:

فضلت قيادات الأحزاب السياسية المتسابقة نحو البرلمان، التركيز، خلال الساعات الأخيرة من أنفاس الحملة الانتخابية، على استعراض التزاماتها تجاه الناخبين، وإبراز الملفات المحورية في برامجها الاقتصادية والاجتماعية خاصة ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن.

وفي الوقت ذاته، حذر رؤساء التشكيلات الحزبية من ظاهرة اللامبالاة مع الحدث البرلماني، داعين إلى تكريس القطيعة مع كل أشكال السلبية والاستقالة الجماعية، لأنّ العزوف العفوي، في تقديرهم، سيؤدي إلى تشكيل برلمان ضعيف الشرعية والكفاءة.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، السبت، خلال تجمع شعبي بالجزائر العاصمة، أن حزبه يشارك في تشريعيات 2 جويلية بكل عزيمة وإصرار من أجل تحقيق الفوز وليكون القوة السياسية الأولى بتشكيلة منسجمة ومجموعة برلمانية قوية تدافع عن انشغالات المواطنين وتدعم السياسات العمومية.

وتطرق بودن إلى أبرز الملفات التي يضعها الحزب ضمن أولوياته، على غرار “مراجعة سن التقاعد، وشروط التوظيف في القطاع العمومي، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية”، مؤكدا أن حزبه “يملك مشروعا طموحا واقتراحات بناءة لتعزيز الإصلاحات في مختلف المجالات، على غرار الصحة والتربية.

ومن جهتها، اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، السبت، بالجزائر العاصمة، أن المشاركة في الانتخابات التشريعية مسؤولية وطنية لضمان تحصين البلاد وتعزيز دور مؤسساتها المنتخبة.

واستعرضت حنون أهم ما تتضمنه التعهدات الـ 37 لحزبها، المرتكزة على عدد من الأولويات، تأتي في صدارتها “حماية الحقوق الاجتماعية، تحسين القدرة الشرائية، خلق مناصب الشغل، خاصة لفائدة الشباب، إلى جانب دعم الإنتاج الوطني وتعزيز الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والسكن، وكذا ترسيخ العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين مختلف مناطق الوطن.

وشددت حنون على ضرورة مواصلة الإصلاحات، بما يضمن توسيع مجال العدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات الوطنية وتعزيز السيادة الاقتصادية.

من جهة أخرى، أشارت إلى أن البرلمان المقبل “مطالب بالاضطلاع بدور أكثر فاعلية في سن التشريعات التي تستجيب لتطلعات المواطنين وتكرس التنمية الوطنية”، مضيفة أن حزبها “منخرط تماما في هذا المسعى”.

ومن جانبه، أبرز الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، السبت، من ولاية المسيلة، أن المشاركة “القوية” في الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها تعزيز مؤسسات الدولة وعلى رأسها المجلس الشعبي الوطني.

وأضاف المتحدث بأن “المواطن يحتل مكانة محورية ضمن معادلة الدفاع عن مؤسسات الدولة وتعزيز قوتها ومكانتها”، معتبرا أن مثل هذه المواعيد الحاسمة “تتطلب تضافر جهود الجميع والابتعاد عن كل الاعتبارات الشخصية من أجل الصالح العام ووحدة الصف”.

وجدد ذات المسؤول الحزبي الدعوة إلى التصويت على قوائم حزبه التي أفاد بأنها “تتضمن كفاءات تستحق ثقة المواطن”، مبرزا أنه في حال ظفر مترشحي تشكيلته السياسية بمقاعد ضمن المجلس الشعبي الوطني، “سيعملون على رفع انشغالات المواطنين وتبليغها للجهات المعنية والمساهمة في التكفل بها”.

وبدوره، دعا الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، السبت، بالبويرة، المواطنين إلى الانخراط بشكل أكبر في عملية صنع القرار، لاسيما من خلال المشاركة المكثفة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وحث أوشيش الحاضرين خلال تجمع شعبي، خاصة الشباب، على “القطيعة مع كل أشكال السلبية والانخراط بجدية في المسار الانتخابي من أجل المشاركة في صنع القرار في القضايا التي تخصهم بشكل مباشر، وكذا تلك المتعلقة بالتنمية المحلية وتطلعات سكان الولاية”.

كما أكد في خطابه أمام الحضور “أن العزوف لا يقدم حلولا لمشاكل المواطنين. ولهذا، يجب عليكم جميعا- كما قال- الانخراط في هذه الانتخابات لاختيار المترشحين القادرين على التكفل بطموحاتكم وانشغالاتكم”.

وأضاف أوشيش أن “جبهة القوى الاشتراكية تصغي لانشغالات المواطنين” وأن مترشحيها سيتكفلون بمطالبهم وانشغالاتهم، فور انتخابهم، مع العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها”.