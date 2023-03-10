هذه رسالة استقالة الشيخ الغزالي من جامعة الأمير عبد القادر (وثيقة)

نشرت جمعية العلماء المسلمين رسالة استقالة الشيخ محمد الغزالي من جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة والتي بعثها إلى وزير الشؤون الدينية في ذلك الوقت.

وكتب الدكتور مولود عويمر عضو جمعية العلماء المسلمين في المنشور مايلي “أنشر هنا رسالة استقالة الشيخ محمد الغزالي من المجلس العلمي لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية (قسنطينة) بسبب مرضه كما جاء في هذه الرسالة التي بعثها إلى وزير الشؤون الدينية آنذاك بوعلام باقي.

وجاء في الرسالة التي نشرت الجمعية صورة منها بخط الشيخ محمد الغزالي: “الأخ الكبير وزير الشؤون الدينية الموقر وبعد فإني أرسل كتابي هذا على استحياء ذاكرا بالتقدير كله ما لقيته في الجزائر من حفاوة، وما أسداه إلى الرئيس العظيم الشاذلي بن جديد من محبة وعطف إن مرضى الأخير نال مني، وأفقدني القدرة على متابعة العمل في جامعة الأمير عبد القادر، وقد أوصانى الأطباء وطالبنى الأهل أن ألزم بينى فى القاهرة وأن أزور العواصم الإسلامية لماما أوقات الصحة ، وفي المناسبات القليلة

لذلك أرجو أن تقبلوا استقالتي ابتداء من نهاية الشهر السابق شهر أكتوبر 1988 – وسأبقى ماحييت وفيا للجزائر ورئيسها وشعبها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

15 نوفمبر 1988

محمد الغزالی.