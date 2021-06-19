هذه رسالة جراد لمترشحي البكالوريا..!

في منشور عبر صفحته على فايسبوك

وجه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، رسالة إلى التلاميذ المترشحين لشهادة البكالوريا وأوليائهم عشية الامتحان المصيري.

وجاء في تدوينة للوزير الأول، عبر صفحته الرسمية على فايسبوك: “عشية إمتحان شهادة البكالوريا، أود أن أقف مع التلاميذ وأوليائهم، لأشاركهم استعدادهم لهذا اليوم فأقول لهم: أنتم قادرون على إثبات ذواتكم وتخطي هذه المحطة في مساركم”.

وتابع جراد: “أدعو الله أن يوفقكم ويسدد إجاباتكم، أنتم من سَيبنِي جزائر الغد ، الجزائر الجديدة..النجاح حليفكم.. والجامعة في انتظاركم”.