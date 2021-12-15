-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذه رسالة محرز بعد اعتزال أغويرو

سليم.ع
  • 1420
  • 0
هذه رسالة محرز بعد اعتزال أغويرو
أرشيف
رياض محرزمع زميله السابق في مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو

وجه النجم الجزائري رياض محرز رسالة إلى زميله السابق في مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو بعد إعلانه رسميا اعتزال كرة القدم..

وكتب رياض محرز على صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك”: ” أفضل ما تفعل.. شكرا لك على كل شيء، اعتني بنفسك أخي سيرجيو أغويرو”.

ونشر رياض محرز مع تعليقه، صورا له مع أغويرو مع مانشستر سيتي، من بينها صور للفرحة مع النادي الإنجليزي، قبل انتقال أغويرو هذا الموسم إلى برشلونة.

وأعلن لاعب نادي برشلونة، أغويرو الأربعاء اعتزاله نهائيا كرة القدم، خلال ندوة صحفية عقدها في “كامب نو”، وذلك بسبب مشاكل في القلب”.

مقالات ذات صلة
كأس العرب صعبة المنال.. لكن ستذهب للمحاربين الأحسن على الإطلاق

كأس العرب صعبة المنال.. لكن ستذهب للمحاربين الأحسن على الإطلاق

زفان يتّخذ هذا القرار عشية “كان” 2022

زفان يتّخذ هذا القرار عشية “كان” 2022

لهذا السبب لا يعتمد بوقرة على سعيود

لهذا السبب لا يعتمد بوقرة على سعيود

متوسط ميدان منتخب قطر: “نحترم المنتخب الجزائري ولا نخشاه”

متوسط ميدان منتخب قطر: “نحترم المنتخب الجزائري ولا نخشاه”

هذا هو جواب محرز حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة

هذا هو جواب محرز حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة

محرز يضبط عقارب ساعته على موعد نصف نهائي “الخضر”

محرز يضبط عقارب ساعته على موعد نصف نهائي “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد