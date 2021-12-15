هذه رسالة محرز بعد اعتزال أغويرو

وجه النجم الجزائري رياض محرز رسالة إلى زميله السابق في مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو بعد إعلانه رسميا اعتزال كرة القدم..

وكتب رياض محرز على صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك”: ” أفضل ما تفعل.. شكرا لك على كل شيء، اعتني بنفسك أخي سيرجيو أغويرو”.

ونشر رياض محرز مع تعليقه، صورا له مع أغويرو مع مانشستر سيتي، من بينها صور للفرحة مع النادي الإنجليزي، قبل انتقال أغويرو هذا الموسم إلى برشلونة.

وأعلن لاعب نادي برشلونة، أغويرو الأربعاء اعتزاله نهائيا كرة القدم، خلال ندوة صحفية عقدها في “كامب نو”، وذلك بسبب مشاكل في القلب”.