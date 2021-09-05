هذه رسالتي إلى بلماضي ومحرز قدوة لي..

طيب مزياني لاعب النجم الساحلي التونسي:

خطف اللاعب الجزائري، طيب مزياني، الأنظار في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، بتألقه اللافت مع النجم الساحلي، الذي انتقل إلى صفوفه مطلع العام الحالي، قادماً من المنافس التقليدي، نادي الترجي.

ونزل النجم الجزائري ضيفاً على جريدة “العربي الجديد”، وتحدث عن عدة مواضيع، من بينها بدايته القوية، وعلاقته بجماهير الترجي ورسالته إلى مدرب “الخضر”، جمال بلماضي، ورأيه في نجاحات مواطنه، رياض محرز.

وبدأ مزياني حديثه عن شعوره بالراحة داخل النجم الساحلي، قائلاً: “الجميع هنا ساعدني كثيراً على التأقلم مع الأجواء، المدرب وكامل الجهاز الفني، أشعر وكأنني وسط عائلتي، لقد رحبوا بي كثيرا والحمد لله نجحت في ردّ الجميل لهم في الملعب”.

واعتبر مزياني أن ما قاده إلى النجاح مع النجم الساحلي هو الثقة الكبيرة التي وجدها في فريقه الحالي على عكس تجربته الفاشلة مع الترجي، مضيفاً: “النجم آمن بي، وهذا ما صنع الفارق، الجميع كان متحمساً للتعاقد معي ولم أجد معارضة من أي شخص عند وصولي إلى هنا”.

وشدد مزياني على دور المدير الفني للنجم، لسعد الدريدي، في ضمّه إلى الفريق: “المدرب له نظرة ثاقبة في اختيار اللاعبين المتميزين، إنه يدرك جيدا إمكانات كل عنصر، والدليل أنه أعاد الثقة إلى 12 لاعباً هذا الموسم، مثل محمد الحاج محمود والكامروني جاك مبي، والحمد لله، كنت أحد الذين نالوا استحسانه”.

وأكد اللاعب الذي جدد عقده مع النجم الساحلي، على علاقته الطيبة مع زملائه السابقين في الترجي، قائلاً: “سعدت كثيرا بمواجهتهم في مسابقة الكأس، سيبقون دائماً أصدقاء أعزاء بالنسبة إلي، ونحن على اتصال مستمر بعضنا مع بعض، أما التنافس الرياضي الذي يحدث بيننا في المباريات، فهذا أمر طبيعي”.

ونفى النجم السابق لنادي بارادو الجزائري، نشره أي تدوينة مسيئة إلى الترجي وجماهيره على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نُسب إليه منشور يتهجم فيه على فريقه السابق، موضحاً: “أنا لاعب محترف ولا أورّط نفسي أبدا في مثل هذه التصرفات، لم أكتب أي شيء من هذا القبيل على حساباتي الرسمية”.

وعن وجود 6 لاعبين جزائريين إلى جانبه في النجم الساحلي قال صاحب الـ25 سنة: “لا نشعر بأننا جزائريون فحسب، نحن نتعاون ونعمل كالإخوة، أجواؤنا رائعة وصراحة لا أشعر تماماً بأنني أجنبي في سوسة”.

وكشف مزياني أنه لم يتلق أي اتصال من المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، معرباً في الآن ذاته عن طموحه في تعزيز صفوف “محاربي الصحراء” مستقبلاً، مؤكداً أنه سيواصل العمل بجد مع النجم الساحلي من أجل تحقيق هذا الهدف. واختتم طيب مزياني بالحديث عن مواطنه، نجم مانشستر سيتي الإنكليزي، رياض محرز: “ما يفعله رياض هو فخر لي ولكل الجزائريين والعرب جميعاً، إنه قدوة بالنسبة إلي، وأتمنى أن أصل في يوم من الأيام إلى مستواه”.