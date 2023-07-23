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الجزائر

هذه ساعة فتح الأرضية الخاصة بتأكيد التسجيلات الأولية

الشروق أونلاين
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هذه ساعة فتح الأرضية الخاصة بتأكيد التسجيلات الأولية

سيتم فتح الأرضية الخاصة بتأكيد التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا، مساء الأحد، حسب ما كشفت عنه وزارة التعليم العالي.

وفي بيان لها، أفادت الوزارة بأنه سوف يتم فتح الأرضية الخاصة بتأكيد التسجيل الأولي لحاملي شهادة البكالوريا 2023، على الساعة 18:00 عبر المنصة الرقمية.

وانطلقت التسجيلات الأولية للناجحين الجدد في بكالوريا 2023 الأربعاء 19 جويلية، وتستمر إلى غاية 22 من الشهر عبر المنصة الرقمية لتنتهي مع إعلان نتائج التوجيه الأولي في الفاتح من أوت.

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