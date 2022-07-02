هذه سيناريوهات الدخول المدرسي المقبل

مطالب بتأجيله والتقليص في عطلة الشتاء

ستطرح وزارة التربية الوطنية بعض السيناريوهات لتحضير عودة قرابة 11 مليون تلميذ إلى مقاعد الدراسة، إذ من المتوقع تأجيل الدخول المدرسي المقبل 2022/2023، إلى 20 سبتمبر المقبل، لكي يتنسى لمصالحها المختصة تنظيم مسابقة خارجية لتوظيف الأساتذة لتغطية الشغور البيداغوجي بعد قرابة 4 سنوات من التجميد.

ويطرح مفتشون للتربية الوطنية على مسؤولي الوزارة سيناريوهات لإنجاح الدخول المدرسي القادم، الذي سيأتي وسط فرضية إلغاء “نظام التفويج” والعودة إلى نظام التمدرس العادي بأقسام تربوية كاملة، إذ التمسوا من الوزير عبد الحكيم بلعابد تأجيل الدخول إلى غاية 20 سبتمبر المقبل كأقصى تقدير، مع التقليص في عطلة الشتاء إلى أسبوع فقط، وذلك في حال تم برمجة مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، لتغطية الشغور البيداغوجي الذي من المتوقع أن يطرح بقوة في الموسم الدراسي الجديد.

واقترح المفتشون برمجة المسابقة نهاية شهر جويلية المقبل على أساس الشهادة، أي مباشرة عقب الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا لهذه الدورة، ليتم خلال نفس الفترة التحضير بشكل جيد لتنظيم “المقابلة” لفائدة الناجحين في المرحلة الأولى من الامتحان.

ويقترح مفتشون لمختلف التخصصات على الوصاية تخصيص الفترة من 20 جويلية إلى غاية 20 أوت المقبل، لخروج موظفي المصالح بمديريات التربية للولايات عموما ورؤساء مصالح المستخدمين والامتحانات والتمدرس بشكل خاص في عطلة صيفية، على أن يلتحقوا في الـ21 أوت لاستكمال مختلف الإجراءات التنظيمية والإدارية المتربطة بعملية التوظيف، خاصة ما تعلق بضبط المناصب الشاغرة بشكل دقيق ونهائي في الأطوار التعليمية الثلاثة، ثم البدء في تطبيق إجراءات تعيين كل من الأساتذة خريجي المدارس العليا في المستويات التعليمية الثلاثة وفي مختلف التخصصات والأساتذة المعنيين بالحركة التنقلية السنوية، ثم الشروع في تعيين منتج التوظيف كمرحلة ثالثة في نهاية شهر أوت أو بداية شهر سبتمبر، لتفادي ترك أي قسم تربوي من دون تأطير، وبالموازاة مع ذلك تقوم مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية المختصة بإخضاع ملفات الناجحين لما يصطلح عليها بـ”الرقابة البعدية”.

وبخصوص عقد مجالس التعليم والمجلس الرابع، يرافع مفتشون لبرمجتها في حدود الـ7 سبتمبر المقبل، وذلك بالموازاة مع التحاق الأساتذة بمؤسساتهم التربوية، لأجل دراسة الطعون المرفوعة من قبل التلاميذ والبت فيها قبل موعد الدخول المدرسي.