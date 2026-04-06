هذه شروط إيران لإنهاء الحرب

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، اليوم الإثنين، 6 أفريل، أن إيران وبعد أسبوعين من المداولات الشاملة على أعلى المستويات في النظام، نقلت ردها على اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب إلى باكستان.

ووفقا لذات المصدر، يتكون رد طهران من 10 نقاط، تتمثل خصوصا في وقف الأعمال العدائية في المنطقة، ووضع بروتوكول لضمان مرور السفن عبر مضيق هرمز بأمان، ورفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وأكدت طهران في ردها رفضها لوقف إطلاق نار قصير الأجل، مؤكدة على ضرورة إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل كامل.

وجاء في البيان: “بعد أسبوعين من المباحثات المعمقة الرفيعة المستوى، قدّمت إيران ردّها على المقترح الأمريكي بإنهاء الحرب مع باكستان”.