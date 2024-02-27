هذه شروط اختيار الفواكه المجففة؟

مع قدوم شهر رمضان، تقتني الأسر الجزائرية كميات كبيرة من الفواكه المجففة التي تستغلها في طهي طبق” طاجين الحلو” ذي الشعبية الكبيرة.

ورغم توفر السوق الجزائرية على أنواع عديدة من الفاكهة الجافة المحلية والأجنبية، إلا أن اختيارها يحتاج إلى مراعاة عدة شروط أساسية.

ماهي الفواكه المجففة؟

الفواكه المجففة هي التي تمت إزالة كل محتوى الماء منها تقريبا من خلال طرق التجفيف، حيث تتقلص خلال هذه العملية، تاركة فاكهة مجففة صغيرة كثيفة الطاقة.

ماهي محتوياتها الجيدة؟

– تكون الفواكه المجففة أكثر فائدة من الفواكه الطازجة في بعض الأحيان.

– تحتوي على ألياف تساعد على تنقية الأمعاء.

– تحتوي على الكثير من الكالسيوم لذا فهي تقوي العظام.

– تحتوي على فيتامينات بنسبة عالية جدا، وهي مفيدة أيضا لمن لديهم ضعف في النظر.

– ترفع مناعة الجسم ضد الأمراض، ولذلك من الجيد تناولها وقت السحور، بدون سكر

– تخفض مستوى الكوليسترول في الدم

– تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة والبوليفينول والعناصر الغذائية من الفاكهة الطازجة وربما بنسب أعلى أحيانا.

– تساعد في مكافحة مرض السرطان وأمراض القلب، وفقا للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

ماهي فوائدها؟

المشمش المجفف

على الرغم من فقدان بعض فيتامين سي أثناء عملية التجفيف، إلا أنه يظل غنيا بالعناصر المغذية الأخرى، فهي مصدر جيد للبوتاسيوم والنحاس.

البرقوق المجفف

مفيد جدا لصحة الجهاز الهضمي والعظام، فهو مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

العنب المجفف

لديه مصادر غنية ومركزة للطاقة والفيتامينات والعديد من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة بحسب موقع nutrition.

ماهي أضرار الفواكه المجففة؟

تشمل أضرار الفواكه المجففة ما يأتي:

– قد تتم إضافة ثاني أكسيد الكبريت لتعزيز لونها أثناء التجفيف، ممّا قد يتسبب بنوبات ربو أو التهاب في الشعب الهوائية، للذين يعانون من مشاكل مزمنة في التنفس

-تفقد الفواكه فيتامين ج الموجود فيها أثناء عملية التجفيف، حيث يتحلل.

– تعد غنية بالسعرات الحرارية بالنسبة لوزنها، حيث تصل كمية السعرات الحرارية فيها إلى ما بين 5-7 أضعاف الكمية الموجودة في الفواكه الطازجة.

كيف يمكن الاستفادة القصوى من الفواكه المجففة؟

أفضل استهلاك للفواكه المجففة هو ذلك الذي يأخذ بعين الاعتبار جودتها، والكمية التي يتم استهلاكها، لذا يُفضل:

– استهلاك الفواكه العضوية، وهي أي فواكه مرت بعملية تجفيف دون إضافة مواد حافظة.

– عدم استهلاك الفواكه المُحلاة.

-عدم استهلاك الفواكه المجففة ذات اللون الساطع، إذ أنها فواكه مضافة إليها مواد صناعية.

-استهلاك الفواكه المجففة باعتدال وبتشكيلة واسعة قدر الإمكان، بحسب موقع webteb.

كيف تختارها؟

عند اشتراء الفواكه المجففة يجب اختيارها على هذا الأساس:

المظهر

ابحث عن الفاكهة التي تبدو طازجة ونضرة، دون أية علامات على التلف أو العفن.

اللون

يجب أن يكون لون الفاكهة مشرقا وموحدا، دون وجود أي تغيرات لونية غير طبيعية.

الملمس

يجب أن تكون ناعمة، ولا ينبغي أن تكون جافة أو صلبة بشكل مفرط.

الطعم

جرب عينة صغيرة قبل شراء الكمية الكبيرة للتأكد من الطعم الطازج والمميز للفاكهة، بحسب موقع health.amwaly.