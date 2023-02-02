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اقتصاد
هذه شروط اختيار رؤساء غرف التجارة الجدد

هذه شروط اختيار رؤساء غرف التجارة الجدد

إيمان كيموش
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هذه شروط اختيار رؤساء غرف التجارة الجدد
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اعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عن تمديد آجال الترشح تحسبا لانتخابات الجمعيات العامة للغرف الولائية التابعة لغرف التجارة والصناعة، وذلك بناء على تعليمة وزارة التجارة وترقية الصادرات عبر المديريات الولائية للتجارة.

وتم تحديد الآجال الجديدة بـ 9 فيفري الجاري، وهذا لتجديد عهدة الأجهزة المنتخبة للغرف الولائية.

وحسب بيان لغرفة للتجارة تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن كل المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الترشح، مطالبين بالتوجه نحو مديرية التجارة بولاية إقامتهم وإيداع ملف الترشح من أجل تولي مناصب الرئيس ونواب الرئيس بعد استيفاء الشروط المحددة في تعليمة تم الكشف عنها سابقا وهي التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وأن لا يكون مسجلا في البطاقية الوطنية لمرتكبي الممارسات التدليسية وأن لا يكون مرشحا في غرفة ولائية أخرى وأن يكون منخرطا في الغرفة الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

ويتضمن ملف الترشح نسخة من السجل الإلكتروني ونسخة من بطاقة الانخراط ووصل تسديد حقوق الانخراط، أما بخصوص المترشح لمنصب رئيس الغرفة الولائية ونائبيه فيستوجب عليه إثبات الانخراط لمدة 5 سنوات وأن يكون متحصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها.

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