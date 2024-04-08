هذه شروط اشتراء الألعاب لأطفالكم في العيد!

قبل حلول عيد الفطر، تسمح العائلات الجزائرية لأطفالها باختيار الألعاب التي يرغبون فيها، من دون أن تراعي بعض الشروط التي أن تحمي من الخطر عند استعمالها.

فالكثير من الألعاب التي تباع في الأسواق، تفتقر إلى قواعد السلامة مما يعرض الأطفال لعدة أضرار قد تكون خطيرة وذات أثر سيئ على الصحة.

في هذا المقال، سنشير إلى اللعب التي يجب تفاديها عند التسوق مع أطفالكم.

كيف تميز الألعاب الخطيرة؟

– حذر الخبير الألماني رالف ديكمانمن احتواء بعض ألعاب الأطفال على مواد كيميائية ضارة مثل مادة “نفثالين” التي يشتبه في أنها مادة مسرطنة.

– وفقا لتصريحات سابقة للخبير الألماني توماس أوبرست، فإن انبعاث رائحة نفاذة من ألعاب الأطفال مؤشر خطر، حيث يمكن أن تشير إلى احتواء اللعبة على مواد خطيرة كالنيكل أو اللدائن.

-أضاف أوبرست، أن انبعاث رائحة عطرة من الدمية لا يعد دليلا على جودة اللعبة لأنه عادة ما تحاول الشركات المنتجة إخفاء رائحة المواد الصناعية السيئة بإضافة روائح العطور النفاذة التي تفوح مثلا بنكهات الفواكه.

– أوصى الخبير الألماني بفرك اللعبة باستخدام أي منديل مبلل أثناء شرائها، فإذا ظهر أي لون في المنديل ينبغي على الآباء حينئذ الإحجام عن شراء هذه اللعبة على الفور.

– وجود علامة سي “إي CE “على العبوة لا يكفل بالضرورة جودة المنتج كونها تعد إقرارا من قبل الشركة المنتجة بالتزامها بمعايير ومواصفات الاتحاد الأوروبي، وبالطبع ربما يكون هذا الإقرار خاطئا.

– أوصى أوبرست الآباء بفحص غلاف اللعبة والتحقق من وجود أختام منظمات مستقلة كعلامة جي أس (GS) التي تشير لخضوع المنتج لاختبارات السلامة والجودة، بحسب موقع aljazeera.

خطورة ألعاب الليزر

من بين الألعاب التي يقبل عليها الأطفال بكثرة في العيد ويتسلون بتسليطها على أعين أصدقائهم، هي ألعاب الليزرالتي تشكل خطرا كبيرا عليهم.

في هذا السياق، كشفت مؤسسة الغذاء والدواء الامريكية( FDA ) أن أشعة الليزر المستخدمة في ألعاب الاطفال قد تكون خطيرة على الاطفال ومن حولهم.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الألعاب تزيد من احتمال الاصابات الشديدة للعين أو فقدان الرؤية، حيث قال الاخصائيون أن توجيه الاشعة مباشرة على العين قد تتسبب بإصابتها الفورية، وخاصة إذا كانت الاشعة قوية، وفق موقع altibbi.

ماهي شروط شراء الألعاب؟

قبل شراء لعبة جديدة للطفل، يجب الالتزام بالمعايير والقواعد العامة التالية:

– يجب أن تكون الألعاب المصنوعة من القماش مقاومة للاشتعال.

– الألعاب المحشوة يجب أن تكون قابلة للغسيل

– الطلاء على أي لعبة لابد أن يكون خاليا من الرصاص.

– يجب أن تكون المواد التي صُنعت منها الألعاب غير سامة.

– ضروري جدا الابتعاد عن الألعاب القديمة التي تمنح من الأصدقاء والعائلة، لأنّها قد لا تفي بمعايير السلامة الحالية.

– على الوالدين التأكد من أن صوت اللعبة ليس مرتفعا جدا بالنسبة للطفل.

ماهي معايير اختيار الألعاب للرضّع وفي مرحلة ما قبل المدرسة؟

هناك العديد من المعايير التي يجب وضعها في الحسبان قبل شراء لعبة لطفل في هذه المرحلة العمرية أهمها:

– يجب أن تكون الألعاب كبيرة بما يكفي، أي بقطر لا يقل عن 3 سم وطول 6 سم، وذلك كي لا يتمكن الطفل من ابتلاعها أو وضعها في فمه.

– تجنب الكرات الزجاجية والعملات المعدنية والألعاب التي تحتوي على كرات بقطر 4.4 سم أو أقل، لأنها يمكن أن تعلق في الحلق فوق القصبة الهوائية وتجعل التنفس صعبا.

– أن تحتوي الألعاب التي تعمل بالبطاريات على علبة بطاريات مؤمنة ببراغي حتى لا يتمكن الأطفال من فتحها، حيث تُشكل البطاريات وسوائلها مخاطر جسيمة قد تشمل الاختناق والنزيف الداخلي والحروق الكيميائية.

– يجب التأكد من أن اللعبة المختارة غير قابلة للكسر، وقوية بما يكفي لتحمل المضغ، وألّا تحتوي على:

– أطراف حادة أو أجزاء صغيرة مثل العيون أو العجلات أو الأزرار التي يمكن فكها.

– نهايات صغيرة يمكن أن تصل إلى مؤخرة الفم.

– خيوط أطول من 18 سم.

-أجزاء يمكن أن تضغط على الأصابع الصغيرة، وفقا لموقع kidshealth.