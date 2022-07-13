هذه شروط الالتحاق بثانوية الرياضيات بالقبة

حددت وزارة التربية الشروط الخاصة المتعلقة بتسجيل التلاميذ الجدد بثانوية الرياضيات بالقبة للموسم الدراسي المقبل.

وأوضحت الوزارة في تعليمة موجهة لمديري التربية أنه في اطار التحضير لتسجيل التلاميذ الجدد الراغبين في الالتحاق بثانوية الرياضيات بالقبة بالعاصمة بقسم السنة الأولى أن التلاميذ المقبولين يتم انتقاؤهم على أساس المعدل المحسوب وفقا للقاعدة التالية:

1- معدل الانتقاء = معدل شهادة التعليم المتوسط + ( 2 × نقطة الرياضيات في شهادة التعليم المتوسط ) الكل يقسم على 3.

2- ملء استمارة الرغبة على التلاميذ الواردة أسماؤهم في القائمة التي يستخرجها رئيس المصلحة المكلف من طرف التلميذ ووليه.

3- المصادقة على الاستمارة من طرف مدير المتوسطة وتحويلها إلى مديرية التعليم المتخصص والتعليم الخاص قبل تاريخ 22 جويلية 2022.