هذه شروط الالتحاق بطور الماستر للموسم الجامعي الجديد

الوزارة تنشر القرار الخاص بالتسجيل

الترخيص بقبول الحائزين على شهادة ماستر من قبل

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا يحدد شروط الالتحاق وكيفيات التوجيه والتسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الماستر للسنة الجامعية 2021/2022.

وحسب القرار الحامل لرقم 917 الصادر في 17 أوت 2021 -تحوز الشروق نسخة منه- يكتسي الماستر طابعا وطنيا ويفتح للمترشحين الذين يستوفون الشروط المحددة فيه، حيث يتم إعلام الطلبة بعنوان كل سنة جامعية بمسارات الماستر المؤهلة والمفتوحة من خلال موقع الواب لمؤسسات التعليم العالي وباستعمال كل الوسائط الإعلامية، ولأول مرة سمحت الوزارة لحامل شهادة ماستر أولى بإمكانية التقدم بطلب تسجيل لدى مؤسسة التعليم العالي لتحضير شهادة ماستر ثانية في حدود الأماكن البيداغوجية المتبقية من الحصة الإضافية الموضحة في هذا القرار.

وأفادت الوزارة بأن الماستر مفتوح لحاملي شهادة ليسانس الممنوحة من طرف مؤسسة التعليم العالي الجزائرية أو حتى للحائزين على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، كما يمكن السماح للالتحاق بالدراسات الجامعية السنة الأولى ماستر للحائزين على شهادة بكالوريا +4 سنوات الممنوحة من قبل مؤسسات التعليم العالي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، أما بالنسبة للحائزين على شهادة بكالوريا +5 والمترشحين الحائزين على شهادة التدرج في العلوم الطبية والمترشحين الحاصلين على شهادة أجنبية بنفس الصيغة معترف بمعادلتها فيمكنهم التسجيل للالتحاق بالسنة الثانية ماستر مباشرة.

وحسب المادة 6 من ذات القرار فالتسجيل في السنة الأولى ماستر مضمون لكل المترشحين الحائزين على شهادة ليسانس في المؤسسة التي تعلن عن فتح باب التسجيل وهذا لفائدة المتخرجين في آخر دفعة، في حين يتم تخصيص حصة إضافية تقدر بـ20 بالمئة كحد أقصى من المقاعد البيداغوجية المفتوحة في الماستر لكل عرض تكوين للمتخرجين القدامى للمؤسسة والمترشحين الذين ينتمون لمؤسسات التكوين العالي الأخرى.

وينبغي على المترشح للتسجيل في الماستر السنة الأولى أو الثانية في مؤسسته الأصلية تقديم رسالة تحفيز مرفوقة ببطاقة رغبات وفق نموذج يمكن تحميله من موقع الواب للمؤسسة، في حين يقدم المترشح الخارجي ملفا مكونا من رسالة تحفيز وبطاقة رغبات ونسخة من كشف نقاط البكالوريا وشهادة التخرج وكشف نقاط المسار الجامعي .

وعن كيفيات الترتيب والتوجيه، أشار القرار إلى أنه بالنسبة لحاملي ليسانس أو شهادات أجنبية معترف بها يتم ترتيبهم على أساس النتائج المحصل عليها طوال مسار تكوينهم، في حين يتم ترتيب حاملي بكالوريا +4 على أساس المعدل الحسابي، أما المترشحون الحائزون على شهادة البكالوريا +5 والمتحصلون على هذا التدرج في العلوم الطبية فيتم ترتيبهم للتسجيل في السنة الثانية ماستر وفقا للمعدل الحسابي، وأفادت المادة 13 من ذات القرار إلى أن توجيه المترشحين الحائزين على شهادة ليسانس الدفعة الأخيرة للمؤسسة يكون وفق ترتيب استحقاقي بمراعاة عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة حسب تخصص الماستر وعلى أساس بطاقة رغبات المترشح.

دراسة الملفات من قبل لجنة التوجيه والترتيب

وتتكفل لجنة التوجيه والترتيب بالمؤسسة بدراسة الملفات، على أن يتم توجيه المترشحين حسب كل فئة وباحترام الحصة القصوى المحددة، ليعلن عن نتائج الترتيب من قبل اللجنة المكلفة من خلال موقع الواب للمؤسسة وبواسطة دعائم اتصال أخرى، وتمنح للمعنيين مدة ثلاثة أيام لتقديم الطعون والتي يتم الرد عليها من قبل اللجنة في غضون يومين، ليباشر المقبولون عملية التسجيل، على أن يقوم مدير المؤسسة بإدراج قوائم الطلبة المسجلين في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الماستر في النظام الإعلامي المدمج لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.