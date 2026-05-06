هذه شروط الانتخاب بالوكالة للجالية… و28 جوان آجل أجل للطلبات

بهدف تسهيل العملية ومشاركة أوسع في تشريعيات 2 جويلية:

حددت القنصليات العامة الجزائرية بالخارج آجال إعداد الوكالات الانتخابية الخاصة بالتشريعيات المقررة يوم 2 جويلية المقبل، وذلك إلى غاية 28 جوان، مع التأكيد على أن الوكالة تمنح لوكيل واحد فقط، شريطة أن يكون مسجلا في نفس القائمة الانتخابية التابعة للقنصلية العامة، وأن يتقدم يوم الاقتراع مرفوقا بالوكالة وبطاقة الناخب الخاصة بالموكل.

واستعجلت القنصليات الجزائرية العامة بالخارج، حسب مراسلات، اطلعت عليها “الشروق”، أفراد الجالية الجزائرية إلى تقديم طلبات إعداد الوكالات بالنسبة للناخبين الذين يتعذر عليهم التواجد يوم الانتخاب والإدلاء بأصواتهم، وذلك من خلال تحديد آخر أجل في 28 جوان المقبل، أي ثلاثة أيام قبل موعد الاقتراع، في خطوة تهدف إلى تسهيل العملية الانتخابية وضمان مشاركة أوسع، مع التشديد على محاربة ظاهرة العزوف الانتخابي، خاصة وأن عددا كبيرا من أفراد الجالية يكونون منشغلين خلال هذه الفترة، سواء بالعمل أو العطل.

وأوضحت القنصليات، في مراسلات مؤرخة ما بين 3 و5 ماي الجاري، أنه “ليكن في علم المواطنين المسجلين في القائمة الانتخابية للقنصليات العامة الجزائرية بالخارج، أنه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-145 الموافق لـ4 أفريل 2026، وعملا بأحكام الأمر رقم 21-01 الموافق لـ10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، فإن فترة إعداد الوكالات للانتخابات التشريعية قد حُددت إلى غاية يوم 28 جوان 2026، أي ثلاثة (03) أيام قبل تاريخ الاقتراع”.

وأضافت ذات المراسلات أنه يمكن للناخبين ممارسة حقهم في الانتخاب عن طريق الوكالة في حال تعذر عليهم الحضور شخصيا يوم الاقتراع، وفق الشروط والإجراءات المحددة، بما يضمن السير الحسن للعملية الانتخابية واحترام الإطار القانوني المنظم لها.

كما شددت القنصليات على جملة من التدابير التنظيمية، حيث تمنح الوكالة لوكيل واحد فقط يكون مسجلا في نفس القائمة الانتخابية للقنصلية العامة، ولا يمكن لهذا الوكيل أن يحوز سوى وكالة واحدة، بما يمنع أي تجاوز أو تعدد في التمثيل الانتخابي.

وفيما يخص إجراءات المصادقة، أشارت إلى أنه يتم التصديق على الوكالة إما على مستوى المصالح القنصلية، من خلال الاستمارة المخصصة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي يمكن طلبها على مستوى القنصليات أو تحميلها عبر مواقعها الإلكترونية، أو على مستوى المصالح الإدارية لمحل الإقامة، من خلال إعداد وثيقة تتضمن المعلومات الخاصة بالموكل والوكيل، على غرار الاسم واللقب وتاريخ ومكان الميلاد، قبل التصديق عليها من طرف المصالح القنصلية المختصة.

ويتعين على الوكيل، يوم الاقتراع، التوجه إلى مكتب الانتخاب مرفوقا بالوكالة المصادق عليها، وبطاقة التعريف الخاصة به، إضافة إلى بطاقة الناخب الخاصة بالموكل، من أجل إتمام عملية التصويت وفق الإجراءات المعمول بها.

هذا وسبق وأن أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فيما يخص التصويت بالوكالة، أن المواطنين الموجودين مؤقتا في الخارج، أو المقيمين بالخارج الذين يتعذر عليهم أداء واجبهم الانتخابي يوم الاقتراع، سواء بسبب تواجدهم خارج الوطن أو داخل التراب الوطني، يمكنهم إعداد الوكالة على مستوى المصالح القنصلية المختصة، في حين تشمل هذه الترتيبات أيضا أفراد الجيش الوطني الشعبي، والأمن الوطني، والحماية المدنية، إلى جانب موظفي الجمارك الجزائرية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، حيث تعد الوكالة الخاصة بهم أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة التي ينتمون إليها.

وفي سياق متصل، يواصل أعضاء من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، القيام بزيارات عمل إلى عدد من الولايات المستحدثة، للوقوف على مدى جاهزية مقرات المنسقين الولائيين بها، حسب ما أورده، الأربعاء، بيان لذات الهيئة.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارات التي جرت ما بين 4 و6 ماي الجاري، شملت ولايات بوسعادة ومسعد وعين وسارة.

وتندرج هذه الزيارات في إطار المرافقة الميدانية ومعاينة ظروف العمل بمقرات المنسق الولائي بالولايات المستحدثة، على غرار تلك المتعلقة بـ”توفر المورد البشري التقني والإداري اللازم، قاعة عمليات لإدراج البيانات متصلة بالشبكة العالية التدفق المؤمنة وقاعة لحفظ وأرشفة الملفات”.