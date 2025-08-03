هذه شروط “البوليساريو” لمفاوضات مباشرة مع المغرب

الوزير الأول للجمهورية الصحراوية يبعث برسالته إلى المخزن:

أكد الوزير الأول للجمهورية الصحراوية بشرايا حمودي بيون، عن “الاستعداد الكامل” لجبهة البوليساريو للدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب “ترعاها الأمم المتحدة وتكون جدية وذات مصداقية بلا إملاءات ولا شروط مسبقة للتوصل إلى حل عادل وتوافقي يحترم مقتضيات الشرعية الدولية والطبيعة القانونية للصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار”.

وفي كلمته، خلال افتتاح أشغال الطبعة الـ13 للجامعة الصيفية، لإطارات جبهة البوليساريو، بمشاركة ما يزيد عن 400 إطار، الأحد، بجامعة “أمحمد بوقرة” في ولاية بومرداس، أضاف الوزير الأول أن “الحل الوحيد لقضية الصحراء الغربية هو الحل الديمقراطي المطابق للشرعية الدولية التي تعترف للشعب الصحراوي بالحق في تقرير المصير والاستقلال ولا تعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية”.

وعن الجامعة الصيفية، قال المتحدث الصحراوي إنها “تنعقد في ظل متغيرات دولية عميقة تؤثر بشكل أو بآخر في مسار كفاح الشعب الصحراوي، منها لجوء دولة المحتل المغربي إلى تحالفات دولية خطيرة، على غرار التحالف مع الكيان الصهيوني ومحاولة استدراج التمثيل القنصلي لبعض الدول المأجورة إلى مدن الصحراء الغربية المحتلة، مهددا بذلك السلم والأمن بالمنطقة”.

واعتبر أن هذه الفعالية تعد “فضاء فكريا رحبا ينمي معارف الإطارات وشاهدا على صدق التحالف الأخوي القائم بين الشعبين الجزائري والصحراوي”.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياشي، أن “النصر المنشود للقضية الصحراوية لا يكون إلا بالصمود وبتضافر جهود جميع المناصرين للقضية”، مشيرا إلى أن القانون الدولي “واضح فيما يتعلق بعدالة القضية الصحراوية وأحقية تنظيم استفتاء تقرير المصير”.

بدورهم، أجمع العديد من المتدخلين في هذه التظاهرة التي تنعقد تحت شعار “كفاح وتضحية لفرض الاستقلال والحرية”، على أهمية الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي ومساندته لتمكينه من نيل حريته واستقلاله، مؤكدين أهمية تثمين المواقف الدولية المساندة للقضية الصحراوية العادلة.