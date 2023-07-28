هذه شروط الترشح لمنصب رئيس الفاف وعضوية المكتب الفيدرالي

الجمعية العامة الانتخابية يوم 4 سبتمبر المقبل

حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تاريخ 4 سبتمبر المقبل على الساعة العاشرة صباحا لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب الرئيس الجديد للهيئة الكروية، خلفا لجهيد زفيزف المستقيل من منصبه، بحسب ما أعلنته الفدرالية على موقعها الرسمي، دون تحديد مكان انعقادها.

وأورد بيان للفاف أنه “عقب استقالة رئيس الاتحادية، وباستدعاء من الأمين العام للهيئة، منير دبيشي، عقدت اللجنة الانتخابية، المنتخبة خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم 16 جوان 2022، أول اجتماع لها (عبر تقنية الفيديو) الخميس على الساعة العاشرة صباحا بمقر الفيدرالية بدالي براهيم”.

ويترأس اللجنة الانتخابية علي مالك، فيما انتخب جمال قاسحي رئيسا للجنة الطعون. واشار نفس المصدر إلى أن “فتح باب الترشيحات لانتخابات الفاف سيكون يوم الأحد 30 جويلية إلى غاية يوم 13 أوت 2023، فيما تجرى الجمعية العامة الانتخابية يوم الاثنين 4 سبتمبر القادم”.

وكان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، جهيد زفيزف، قد أعلن يوم 16 جويلية الحالي استقالته من منصبه، في فيديو بثه الموقع الرسمي للفيدرالية، بعد فشله في كسب العضوية في انتخابات المكتب التنفيذي للكاف المنعقدة يوم 13 جويلية بأبيدجان (كوت ديفوار).

وانتخب زفيزف رئيسا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يوم 7 جويلية2022 خلفا لشرف الدين عمارة المستقيل هو الآخر من منصبه.

كما ذكرت الفاف الأعضاء الراغبين في الترشح لمنصب الرئيس أو عضوية المكتب الفيدرالي، بضرورة الاستجابة الى شروط القبول، من بينها امتلاك جواز سفر جزائري، ويكون عمره لا يقل عن 25 سنة ويتمتع بكل حقوقه المدنية والقانونية، ولم يكن قد تعرض إلى عقوبة رياضية قاسية المنصوص عليها في قوانين الفاف المعمول بها، أن يكون دافعا حقوق الاشتراك لدى الفاف في وقتها المحدد، وأن يتمتع بمستوى تكويني يساوي مستوى جامعيا أو تكوينا عاليا متحصلا من خلاله على شهادة من التعليم العالي الجزائري.

مهمة الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم مثلما أكدته الشروق في عدد سابق هي إعادة الهدوء إلى بيت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد العاصفتين الكبيرتين اللتين ضربتا الفاف في هذه العهدة، بداية باستقالة الرئيس شرف الدين عمارة، وخليفته، جهيد زفيزف، في وقت تسير فيه الاتحادية إلى انتخاب رئيس ثالث في عهدة واحدة.

تواريخ العملية الانتخابية:

– تقديم ملفات الترشح: 30 جويلية – 13 أوت 2023 على (16.00سا)

– دراسة الملفات من طرف لجنة الترشيحات يومي 14و 15 أوت

– نشر قائمة المترشحين يوم 15 أوت

– إيداع ملفات الطعون يومي 16 و17 أوت حتى (16.00سا)

– دراسة الطعون: يومي 19 و20 أوت

– نشر القوائم النهائية للمترشحين المقبولين يوم 20 أوت

– إجراء الجمعية العامة الانتخابية يوم 4 سبتمبر 2023 على (10.00سا)