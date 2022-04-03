هذه شروط التسجيل الجامعي للناجحين في بكالوريا 2022

المدارس العليا للأساتذة لمن دون 24 سنة نهاية ديسمبر

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن المنشور المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2022- 2023، ونبهت أن الالتحاق بفروع العلوم الطبية /طب- طب الأسنان- صيدلة/ يتم وفق ترتيب وطني لكل طلبات حاملي شهادة البكالوريا، ويتم وفق معدل وطني محدد بعد المعاجلة للالتحاق بكل من الفروع الثلاثة، أما الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة فيخضع ذلك للنجاح في مقابلة شفوية أمام لجنة، وتم الترخيص لحاملي شهادة البكالوريا الجدد المنتمين لفئة رياضيي النخبة في حالة نشاط ومُعترف بهم من طرف وزارة الشباب والرياضة، التسجيل في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دون شرط المعدل الأدنى.

أوضحت الوزارة في منشورها المؤرخ في 31 مارس الماضي، تحوز الشروق نسخة منه، أنه يمكن للطلبة الجدد الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التي تضمن تكوينا في ليسانس – بكالوريا +3 سنوات، وماستر ذي مسار مدمج – بكالوريا +5 سنوات/، والعلوم الطبية، وعلوم البيطرة والهندسة المعمارية، أو المراكز الجامعية التي تضمن تكوينات في ليسانس – بكالوريا + 3 سنوات-، وماستر ذي مسار مدمج.

وبخصوص المدارس العليا، أفاد المنشور “يتوزع التكوين فيها حسب الميدان المطابق مع التكوين المتواصل لخمس سنوات على النحو التالي: سنتان جذع مشترك، وثلاث سنوات تخصص، وبعد النجاح في السنتين جذع مشترك، يُشترط الالتحاق بالتخصص النجاح في مسابقة وطنية تنظمها المدرسة”.

أما عن المسابقة، فأورد المنشور أنها مسابقة على أساس الشهادة بالنسبة لطلبة المدرسة، أين تُخصص نسبة تتراوح ما بين 50 بالمئة أي 70 بالمئة من المقاعد البيداغوجية المتاحة لفائدة الطلبة ذوي أحسن ترتيب، أما 30 بالمئة إلى 50 بالمئة من الأماكن المتبقية، فتخضع إلى مسابقة على أساس اختبارات كتابية تخصص لطلبة المدرسة المتبقين، وغير المقبولين في المسابقة على أساس الشهادة، وطلبة المدارس الأخرى في نفس الميدان، وطلبة الجامعات والمراكز الجامعية الذين اجتازوا بنجاح سنتين من الدراسات الجامعية دون تسجيل تأخر دراسي وهذا في إطار مسابقة تنظم لهم”.

وعن المدارس العليا للأساتذة، فنبه المنشور أن المناصب المتاحة تُحدد حسب الطور وحسب الاحتياجات المعبر عنها من طرف وزارة التربية الوطنية،، ويخضع التسجيل النهائي لشرط السن المحدد بـ24 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر 2022، ولنتيجة المقابلة الشفوية، على أن يوقع المترشح المقبول على عقد التزام مع قطاع التربية بخصوص توجيهه المستقبلي عند نهاية تكوينه.

وعرج المنشور على حاملي شهادة البكالوريا بتقديم ممتاز، حيث يتولى الناجح ملء بطاقة الرغبات عبر الخط مع احترام الشروط المتعلقة بشعبة البكالوريا، ويلبى له أحد اختياراته المعبر عنها، وبغض النظر عن دائرته الجغرافية يمكن لحامل شهادة البكالوريا بتقدير ممتاز أن يلتحق بأي مؤسسة جامعية تضمن شعبة التكوين التي وُجه إليها عن طريق المعالجة الآلية لبطاقة الرغبات، مع احترام المعدلات الدنيا للالتحاق.