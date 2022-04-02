هذه شروط التسجيل في الأولى ابتدائي وفترة استثنائية للمتأخرين

استقبال الملفات بداية من الأحد وإلى 31 ماي

تشرع وزارة التربية، الأحد، في تسجيل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي على مدار شهر، بالنسبة للأطفال المولودين ما بين الفاتح جانفي والـ31ديسمبر 2016، تعقبها فترة استثنائية للتسجيلات خلال شهر سبتمبر المقبل للمتأخرين، مع مراعاة شرط “المقاطعة الجغرافية” في توزيع التلاميذ لإحداث التوازن بين المدارس.

وحسب المنشور الوزاري الحامل رقم 422، الصادر عن الأمانة العامة، والمتضمن الترتيبات الواجب اتخاذها لتنظيم عملية تسجيل الأطفال البالغين سن التمدرس الإجباري، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 08-04، المؤرخ في 23 جانفي 2008، وعملا بترتيبات القرار الوزاري رقم 07 المؤرخ في 14 مارس 2016، فإنه تقرر تحديد الفترة بين 3 أفريل الجاري وإلى غاية31 ماي المقبل، لتمكين الأولياء من تسجيل أطفالهم بأقسام السنة الأولى ابتدائي، بالنسبة للمولودين ما بين الفاتح جانفي والـ31 ديسمبر 2016، فيما أشارت الوصاية إلى إمكانية فتح فترة استثنائية للتسجيلات شهر سبتمبر المقبل تزامنا والدخول المدرسي المقبل، لاستدراك التسجيلات بالنسبة للفئات المتأخرة.

وحسب الوصاية، فالهدف من تحديد فترة للتسجيلات، هو تمكين المدارس الابتدائية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقبال التلاميذ في أحسن الظروف، فيما شددت على الالتزام بتسجيل الأطفال حسب المقاطعات الجغرافية، لضمان توزيع عادل ومتوازن للمتمدرسين على الهياكل المدرسية، وفق الشروط المنصوص عليها في القرار سالف الذكر، مع مراعاة أحكام المادة 7 من نفس القرار والمتعلق بتسجيل الأطفال الذين يعانون من مرض أو إعاقة، بالسماح لهم بالتسجيل في المدرسة التي تناسبهم.

وطلبت الوزارة من مديري المدارس الابتدائية، إرسال وضعية التسجيلات الخاصة بالسنة الأولى ابتدائي، كل نهاية أسبوع، إلى المصلحة المعنية بمديرية التربية للولاية، لتقييم تقدمها من أجل إجراء مقارنة مع التقديرات الأولية في إطار التحضير للدخول المدرسي القادم، على أن يتعين عليهم إعداد وضعية قبل الـ15 جويلية كآخر أجل قصد تنظيم وضبط التنظيم التربوي.