هذه شروط التكوين بالمدارس العليا في تخصصي إنجليزية ورياضة

فتح المجال لجميع شعب البكالوريا ومعدل 13 لترتيب الناجحين

ستتدعم المدارس العليا للأساتذة، انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل، بتخصصين اثنين وهما، أستاذ المدرسة الابتدائية في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية، إذ سيتم فتح المجال لجميع شعب البكالوريا الست للاستفادة من تكوين مدته ثلاث سنوات في فرع “الرياضة”، على أن يتم منح الأولوية لشعبتي لغات أجنبية وآداب وفلسفة للتخصص في اللغة الإنجليزية.

وأوضح المنشور الوزاري رقم 01 المؤرخ في 4 جويلية، المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2023/2024، بأنه قد تم استحداث رتبة “أستاذ مدرسة ابتدائية” تخصص لغة إنجليزية بالمدارس العليا للأساتذة، لتضاف لباقي التخصصات الموجودة، إذ سيتم منح الأولوية الأولى في التسجيلات الجامعية، للمتعلمين شعبة لغات أجنبية وآداب وفلسفة، والذين سيتم ترتيبهم على أساس المعدل العام المتحصل عليه في امتحان شهادة البكالوريا.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم منح الأولوية الثانية للالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة في نفس التخصص، للطلبة الجدد الذين تابعوا تكوينهم خلال الطور الثانوي في ثلاث شعب علمية وتقنية ويتعلق الأمر بشعبة العلوم التجريبية والرياضيات والتقني رياضي، في حين أن المشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل العام المحصل عليه في امتحان شهادة البكالوريا يساوي أو يفوق 13 من 20، على أن يتم فرض الحصول على العلامة تساوي أو تفوق 13 من 20 في مادة اللغة الإنجليزية كشرط أساسي لاختبار الفروع.

وأشار نفس المنشور الوزاري إلى أن الطلبة تخصص أستاذ مدرسة ابتدائية في اللغة الإنجليزية، سيتابعون تكوينهم بالمدارس العليا للأساتذة المتواجدة على مستوى كل من الأغواط، بوزريعة الجزائر العاصمة، بوسعادة “ولاية المسيلة”، قسنطينة، ورقلة، بشار، وهران وسطيف.

وبخصوص تخصص أستاذ مدرسة ابتدائية في مادة التربية البدنية والرياضية، لفت المنشور الوزاري نفسه إلى أن التلاميذ في جميع شعب البكالوريا من حاملي الشهادة، يمكنهم الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة دون إسقاط أي شعبة، ليتم ترتيبهم على أساس المعدل العام المحصل عليه في شهادة البكالوريا دورة جوان 2023. على أن يقوموا بمتابعة تكوينهم والذي مدته ثلاث سنوات على مستوى المدارس العليا للأساتذة المتواجدة على مستوى الأغواط، بوزريعة “الجزائر العاصمة”، بوسعادة “ولاية المسيلة”، قسنطينة، ورقلة، بشار وسطيف.