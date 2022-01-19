هذه شروط الغلق الجزئي للمدارس

600 إصابة وسط التلاميذ في جانفي

ضبطت وزارة التربية الوطنية، بدقة شروط الغلق المؤقت للمؤسسات التربوية، وذلك جراء الارتفاع المخيف لمنحى الإصابات في الوسط المدرسي في الآونة الأخيرة، وبالتالي في حال تم تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة وسط أساتذة أو إداريين، تلجأ الإدارة مباشرة إلى غلق المؤسسة لمدة 10 أيام، على أن يتم اتخاذ غلق الفوج التربوي في حال تسجيل إصابة ثلاثة تلاميذ.

تعليق الدراسة جزئيا سيحدث تفاوتا في الدروس بين المدارس

وطلب وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، من مديريه الولائيين، ضرورة إجراء إحصاء شامل لحالات الإصابة المؤكدة وسط أفراد الجماعة التربوية “تلاميذ وأساتذة وإداريين”، بتقديم إحصائيات صحيحة ودقيقة، وعلى أساسها يتم التحرك لاتخاذ قرار التعليق المؤقت للدراسة، شريطة استشارة أطباء وحدات الكشف والمتابعة المتواجدين على مستوى المتوسطات والثانويات، وبالتالي فإذا تم تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة وسط أساتذة أو إداريين يتم اللجوء مباشرة إلى غرق المؤسسة التربوية لمدة عشرة أيام، وفي حال تم تسجيل ثلاث اصابات مؤكدة بفيروس كورونا وسط تلاميذ يتم اللجوء حينها إلى غلق الفوج التربوي لمدة عشرة أيام أيضا، على أن يتم إحضار شهادة السلبية من الوباء بإجراء اختبار الكشف عن كورونا بتقنية “بي سي ار”، كشرط لاستئناف الدراسة، وذلك لأجل كبح انتشار الوباء في الوسط المدرسي، خاصة وأن المتحور الأخير “أوميكرون” ينتشر على نطاق واسع ويتسبب بإصابات عديدة جماعية.

وفي نفس السياق، أفادت مصادر “الشروق”، أن أساتذة وتلاميذ قد دخلوا في احتجاجات بمؤسساتهم التربوية جراء تأزم الوضع الوبائي، أين التمسوا من المسؤول الأول عن القطاع، التدخل لاتخاذ قرار الغلق الكلي للمدارس على الأقل لمدة أسبوع، إلى غاية أن تراجع منحى الإصابات على المستوى الوطني وتماثل المرضى للشفاء، على اعتبار أن أكبر الحالات قد سجلت وسط الأطفال.

وبلغة الأرقام، كشفت مصادرنا بأن عدد حالات الإصابة وسط التلاميذ قبل موعد العطلة الشتوية، قد بلغ 70 حالة إصابة، في حين ارتفع عدد الإصابات خلال شهر جانفي الجاري بعد استئناف الدراسة 600 حالة مؤكدة.

وأضافت ذات المصادر بأن “الغلق الجزئي” للمؤسسات التربوية، سيحدث تفاوتا كبيرا في تقدم الدروس بين فوج تربوي وآخر، وبين مؤسسة تربوية وأخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى إحداث فوضى بالمدارس وسيعقد من مهمة مديري المؤسسات التربوية في التحضير لإجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، على اعتبار أنهم مطالبون بأهمية استدراك الدروس الضائعة قبل اتخاذ أي خطوة مستقبلية.

ومن المقرر إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بدءا من تاريخ الفاتح مارس المقبل إلى غاية الـ10 منه، بالنسبة للتعليم الابتدائي، بينما حددت الفترة بين الـ27 فيفري المقبل والـ3 مارس 2022 لإجراء الاختبارات لفائدة تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي.