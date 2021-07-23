هذه شروط المشاركة في “السوبر ليغ” الإفريقي

نائب رئيس الكاف يكشف:

حدد النائب الثاني لرئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الموريتاني أحمد يحي، شروط المشاركة في الرابطة الممتازة “سوبر ليغ” الإفريقية للأندية، وهي منافسة جديدة أعلنت الهيئة الكروية القارية عن بعثها في المستقبل القريب.

وأوضح أحمد يحي في حوار له مع صحيفة “ماركا” الاسبانية “سيكون من أهم ميزات هذه المنافسة، هي القدرة على تجسيد الممارسات الجيدة والشروط التي تخدم كرة القدم القارية في نهاية المطاف.

وستؤطر هذه الشروط في الأشهر المقبلة. منها على وجه الخصوص ضرورة استثمار الأندية في كل من الملاعب، والمشوار والتربية وكرة القدم النسوية، والمرافق الملائمة للتدرب، التسيير المالي الشفاف

والميزانيات المستدامة”.

وكانت اللجنة التنفيذية التابعة لـ”الكاف” قد صادقت على إحداث “دوريالسوبرليغ”، خلال اجتماعها، الجمعة الفارط بالمغرب، لتكون المسابقة القارية الأبرز التي ستشهد مشاركة كبار أندية القارة السمراء.

وفي فيفري 2020 قدم رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو، مقترحات تتعلق بتنظيم منافسة “سوبر ليغ” الافريقية. وأضاف أحمد يحي المكلف بمتابعة ملف هذا المشروع والذي حسبه “يصبو إلى تأسيس منافسة جديدة لدى أندية القارة والتي ستجلب كثيرا من الجماهير في القارة السمراء وخارجها. أظن أن السوبر ليغ سيتم تدشينها مع الإبقاء في نفس الوقت على المنافسات الموجودة حاليا. وهو الوضع الذي سنقوم بدراسته في المستقبل القريب”.

وعبر رئيس الاتحاد الموريتاني عن “احترامه” للآراء التي عارضت هذا المشروع، مشيرا الى أنه سيتم في نهائية الامر وصف المنافسة ب”القرار الصائب”.

وقال أيضا “أنا جد متحمس لهذا الأمر، على الرغم من أنني أحترم آراء الآخرين ونحن هنا للاستماع إلى الجميع. أعتقد أن كثيرا من الانتقادات تأسست على سوء التفاهم، أظن أنه مع انطلاق المنافسة، فإن أشد المتشائمين سيتأكدون أنه قرار صائب”.

في حين، رفض المسؤول الموريتاني مقارنة هذه المنافسة الجديدة بـ”السوبر ليغ” الاوروبية، التي رفضها الاتحاد الاوروبي للعبة، مؤكدا أنهما “يختلفان تماما”.

واختتم بالقول إن “جياني انفانتينو قد أكد في عدة مناسبات وأنا أتفق معه في ذلك، أنه لا يمكن مقارنة المشروع الأوروبي مع الذي سيطبق في قارتنا. لأن السوبر ليغ الإفريقي يختلف تماما على المشروع الأوروبي. لقد استنتجنا أن منافساتنا الحالية تسجل خسائر كل سنة، وأن أفضل المواهب في القارة تغادر إفريقيا مع أول فرصة إلى أوروبا، وهذا حتى ولو يحدث مع ناد من القسم الثاني أو من القسم الثالث. ولا يمكن أن يتواصل الأمر على هذا المنوال”.