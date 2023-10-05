هذه شروط توظيف 171 مستخدما دائما في سلطة الانتخابات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الأربعاء في بيان، عن مسابقة لتوظيف مستخدمين دائمين على مستوى المندوبيات الولائية للسلطة.

وتهدف هذه المسابقة لشغل 56 منصب مسيّر من المستوى الأول، و58 مساعد إداري، و57 مساعد في الإعلام الآلي.

وبشكل عام، يشترط في المترشّح لشغل هذه المناصب:

أن يكون حاملاً للجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة،

أن يكون في وضعية قانونية اتّجاه الخدمة الوطنية،

أن يكون مقيمًا في إقليم الولاية محل الترشّح،

أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكابه جناية أو جنحة قضى بعقوبة سالبة للحرية،

مع عدم الانتماء الى أي حزب سياسي أو ممارسة عهدة انتخابية.

إلى جانب ذلك، يشترط في الراغبين بشغل وظيفة مسيّر من المستوى الأول، حمل شهادة المدرسة الوطنية للإدارة، أو شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية، المالية، التسيير، أو العلوم القانونية والإدارية.

أما وظيفة مساعد إداري فتتطلب حمل شهادة البكالوريا، أو مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، مع شهادة تقني في الأمانة أو المحاسبة.

في حين تقتضي المشاركة في المسابقة لشغل وظيفة مساعد في الإعلام الآلي، حمل شهادة تقني سام في نفس التخصص.

وتمتدّ فترة الترشّح لهذه المسابقة عبر منصة رقمية خاصة بالعملية، من 5 أكتوبر إلى 11 أكتوبر، يضيف البيان.

وأسّست السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في 14 سبتمبر 2019، من قبل رئيس الدولة الراحل عبد القادر بن صالح، لتكون أول هيئة مستقلة للإشراف على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر.