هذه شروط دخول الجماهير إلى الملعب في مباراة بوركينافسو

رئيس الفدرالية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة لـ"الشروق":

طمأن رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة، بأن القرار المتخذ مؤخرا من طرف “الفاف”، والخاص بالسماح للجماهير بدخول الملعب لتشجيع الفريق الوطني استثناء، ستخضع لرقابة صارمة وللإجراءات الصحية المطلوبة لمنع تنقل عدوى فيروس كورونا بين المواطنين خلال مباراة الخضر المقبلة، والتي ستكون مع فريق بوركينافاسو في حدود منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وقال عمارة في تصريح لـ”الشروق”، على هامش اليوم الدراسي المنظم من طرف الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين، حول “الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وترقية الاستثمار” أن اللقاء سيشهد تنظيما محكما، لترتيب دخول الجماهير للملعب بعد غياب دام منذ بداية فيروس كورونا، حيث سيتم اتباع بروتوكول صحي صارم يتم الاتفاق عليه مع اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا، وأيضا مع وزارة الصحة، ولن يتم إغفال عامل الحذر والحيطة خلال المباراة، من خلال تفقد الجميع، قبل الدخول للملعب.

وأكد عمارة أن الإجراء سيشمل الجماهير والصحافة أيضا، في حين توقع السماح بدخول المصورين للملعب أيضا، وذلك بعد إبعادهم طيلة الفترة الماضية كإجراء تحفظي لمنع تفشي وانتقال فيروس كورونا إلى اللاعبين وطاقم الفريق الوطني وبين الحضور، مضيفا “الإجراء الخاص بالسماح للجماهير بدخول الملعب، سيكون مرفوقا أيضا بالسماح للمصورين بدخول الملعب، وسنتخذ كافة الإجراءات الاحتياطية لمنع أية مجازفة خلال المباراة”.

هذا وحقق المنتخب الوطني نتيجة التعادل بهدف لمثله مع مضيفه فريق بوركينا فاسو شهر سبتمبر الماضي، حيث لعبت هذه المباراة بِمدينة مراكش المغربية، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم 2022.

وأعربت الجماهير الجزائرية عن فرحة عارمة جراء قرار السماح لها بالدخول إلى الملعب لناصرة الفريق الوطني بعد غياب دام قرابة السنتين.