هذه شروط دخول الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة

مراسلة توضيحية من السلطات السعودية إلى وزارة الصحة

وجهت وزارة الصحة تعليمة لولاة الجمهورية ومديري المستشفيات العمومية ومراكز الصحة الجوارية، تدعوهم للشروع في عملية تلقيح الحجاج المعنيين لموسم حج 2022 قبل التوجه نحو البقاع المقدسة، مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير الصحية المعلنة من قبل المملكة العربية السعودية.

وحددت الوزارة في تعليمة تحمل رقم 11 الصادرة بتاريخ 19 ماي الجاري عن المديرية العامة للوقاية، موجهة لمديري المستشفيات والمراكز الصحية نوعية اللقاحات الواجب على الحاج تلقيها قبل التوجه نحو البقاع المقدسة، وهذا كشرط أساسي لأداء المناسك، ويتعلق الأمر بلقاح “جونسون واسترزينيكا وسينوفاك” إضافة إلى “سبوتنيك وسينوفارم”.

وحسب التعليمة بحوزة “الشروق”، فإن مديري المراكز الصحية مطالبون بتوفير كافة أنواع هذه اللقاحات، إضافة إلى التطعيمات المتعلقة بالأنفلونزا الموسمية والأمراض المعدية والتي يستوجب على الحاج تلقيها 10 أيام قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية، وهذا كجراء إجباري لاسيما بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

وحسب التعليمة ذاتها، فإن الحاج الجزائري مجبر على استخراج الجواز الصحي قبل التنقل للبقاع المقدسة لأداء المناسك يحمل توقيعا رسميا من قبل الجهات الرسمية إضافة إلى تاريخ صدوره والفترة التي خضع فيها المعني للتلقيح لتفادي حدوث أي لبس على مستوى المطارات.

وعادت وزارة الصحة، لتؤكد أن الحجاج المعنيين بأداء المناسك هذه السنة مجبرون على ارتداء القناع الواقي ضد فيروس كورونا بمجرد نزولهم في مطارات السعودية وإلى غاية مغادرتهم، وذلك تطبيقا لتوصيات المملكة العربية السعودية التي تضمنتها مراسلة موجهة إلى الدول المعنية بالحج، وأشارت المراسلة ذاتها إلى إجبارية ارتداء الكمامة داخل وخارج الأماكن المغلقة والمفتوحة طيلة فترة أداء المناسك.

وبالعودة إلى الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالحج هذه السنة، فقد كشفت مصادر”الشروق” عن عودة الوفد التحضيري الجزائري، بعد ما تم الاتفاق على السعر المرجعي الخاص بأداء فريضة الحج، مع الطرف السعودي إعلانه خلال الأيام المقبلة بناء على التقرير النهائي الصادر الذي يحدد تكلفة الحج النهائية لهذه السنة، والتي ينتظر أن تشهد ارتفاعا مقارنة بالسنوات الماضية.

يأتي هذا في وقت لا تزال فيها إشكالية القائمة المعنية بأداء الحج تثير الجدل بالنسبة للفائزين في قائمتي 2020 و2021 بعد ما تقرر رسميا تأجيل حج النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 45 سنة بسبب سن المحرم المرافق لهن في حال تجاوز سن المحرم 65 سنة، بالمقابل أشارت – مصادرنا – إلى أن النساء الفائزات في القرعة واللواتي تجاوزن سن 45 سنة بإمكانهن أداء مناسك الحج بصحبة ما يعرف بالرفقة الآمنة في حال عدم تمكن المحرم من أداء المناسك هذه السنة بسبب الشروط التي حددتها المملكة العربية السعودية في وقت سابق والتي أشارت في توصياتها إلى أن الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 سنة غير معنيين بأداء المناسك هذا الموسم.