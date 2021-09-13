هذه شروط طالبان لالتحاق النساء الأفغانيات بالجامعات!

كشف مسؤول في حكومة طالبان، الأحد، أن الحركة ستسمح للطالبات الأفغانيات بمواصلة تعليمهن الجامعي، شريطة الفصل بين الجنسين والالتزام بالزي الإسلامي.

وقال وزير التعليم العالي الأفغاني الجديد إنه سيُسمح لنساء أفغانستان بالدراسة في الجامعات مع سعي البلاد لإعادة الإعمار بعد حروب دامت لعقود لكن الفصل بين الجنسين والالتزام بالزي الإسلامي سيكون إجباريا.

وقال الوزير عبد الباقي حقاني الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي إن حكومة طالبان الجديدة “ستبدأ في بناء البلاد على أساس ما هو قائم اليوم” وإنها لا تريد إعادة الزمن إلى الوراء عشرين عاما عندما كانت الحركة في سدة الحكم.

وأضاف أن النساء سيتولين تدريس الطالبات كلما تسنى ذلك، وسيستمر الفصل بين الجنسين في أماكن الدراسة تماشيا مع تفسير الحركة للشريعة الإسلامية.

وقال في مؤتمر صحافي بكابول “الحمد لله، لدينا عدد كبير من المعلمات. لن نواجه أي مشكلات في هذا الأمر. ستُبذل كل الجهود لتوفير معلمات للطالبات”.

وتعليم المرأة من التساؤلات المحورية التي تواجه طالبان مع سعيها لإقناع العالم بأنها تغيرت بالمقارنة مع حكمها المتشدد الذي فرضته في تسعينيات القرن الماضي حين كانت تحرم النساء إلى حد بعيد من الدراسة والعمل.

وقال مسؤولو طالبان إنه سيُسمح للنساء بالدراسة والعمل بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية والتقاليد المحلية لكن ينبغي الالتزام بالملابس المحتشمة.

وقال حقاني إن الحجاب سيكون مفروضا على الطالبات لكنه لم يحدد ما إذا كان يقصد غطاء الرأس أم الوجه، مضيفا إنه في حالة عدم توفر معلمات فسيتم اتخاذ إجراءات خاصة لضمان الفصل بين الجنسين.

وتابع “وإذا كانت الحاجة ملحة، فيمكن للرجال أيضا التدريس (للنساء) ولكن بالتماشي مع الشريعة، عليهن الالتزام بالحجاب”.

وسيتم وضع ستائر للفصل بين الطلاب والطالبات عند الضرورة ويمكن التدريس عبر البث المباشر أو الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وشوهدت فصول دراسية بها ستائر تفصل بين الجنسين في عدة أماكن منذ انهيار الحكومة المدعومة من الغرب وسيطرة طالبان على مقاليد الأمور الشهر الماضي.

وقال حقاني للصحافيين إن الفصل بين الجنسين سيُطبق في مختلف أنحاء أفغانستان وستتم خلال الشهور القادمة مراجعة كل المواد التي يجري تدريسها في الكليات.

وشدد على أن “هذا الأمر لن يشكل مشكلة لنا. الناس مسلمون وسيقبلون بذلك. قررنا الفصل بين (الذكور والإناث) لأن الاختلاط مخالف لمبادئ الإسلام ولتقاليدنا”.

المصدر: وكالات