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الجزائر

 هذه شروط فتح مكاتب البريد خلال سهرات شهر رمضان

عادل فداد
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 هذه شروط فتح مكاتب البريد خلال سهرات شهر رمضان

 أكد سالم قاسمي، مدير قسم النقدية والخدمات المالية في بريد الجزائر، على استعداد المؤسسة العمومية، لفتح مكاتبها أمام المواطنين خلال سهرات شهر رمضان المبارك.

وفي حديث مع “الشروق أونلاين”، قال قاسمي، “بريد الجزائر لديه رزنامة خاصة يقوم باتباعها، ويعمل بالتنسيق مع العديد من الهيآت، على غرار الصندوق الوطني للمعاشات ووزارة التربية الوطنية، فاذا كان هناك صب للمعاشات والأجور خلال هذه الفترة وبشكل كبير، سنقوم حتما بفتح مكاتبنا أمام المواطنين، خلال السهرة، بغية تسهيل استلام المواطنين لأموالهم المودعة في حساباتهم البريدية”.

وبهذا الخصوص يضيف المتحدّث، “سجلنا خلال السنة الماضية 13 مليون عملية في اليوم الواحد، ولهذا توجّب علينا فتح المكاتب بعد الإفطار أيضاء، حتى نستطيع توفير الخدمة الكاملة والراقية للمواطنين، واذا كان الامر كذلك خلال السنة الجارية فلن نتردد في اتخاذ نفس الاجراء”.

وقال قاسمي، “في حال توفير هذه الظروف، سنقوم باجراء دراسة تقضي في النهاية بتحديد أماكن وعدد المكاتب الواجب فتح أبوابها أمام المواطنين”.

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