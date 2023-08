هذه شروط ميغان ميركل للطلاق من الأمير هاري

وضعت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، شروطا لزوجها الأمير هاري للموافقة على الطلاق منه، وسط تقارير عن مصالحته مع والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير وليام.

ووفقا لتقرير نشره موقع “ماركا “، اشترطت ميركل على هاري مبلغا كبيرا لا يقل عن 80 مليون دولار، وهو الشرط الأول الذي أعلنت عنه.

وتضمن الشرط الثاني لدوقة ساسكس، تحسبا لطلاقها من هاري، الحضانة الحصرية لطفليهما، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت.

ويزعم التقرير الصحفي أن الشرط الثالث والأخير هو أكثر الشروط الجديرة بالملاحظة، وهو احتفاظ ميغان بلقبها النبيل “دوقة ساسكس” وذلك من أجل الموافقة على طلب زوجها في الانفصال.

