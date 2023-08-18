-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

هذه شروط ميغان ميركل للطلاق من الأمير هاري

جواهر الشروق
  • 1439
  • 0
هذه شروط ميغان ميركل للطلاق من الأمير هاري

وضعت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، شروطا لزوجها الأمير هاري للموافقة على الطلاق منه، وسط تقارير عن مصالحته مع والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير وليام.

ووفقا لتقرير نشره موقع “ماركا “، اشترطت ميركل على هاري مبلغا كبيرا لا يقل عن 80 مليون دولار، وهو الشرط الأول الذي أعلنت عنه.
وتضمن الشرط الثاني لدوقة ساسكس، تحسبا لطلاقها من هاري، الحضانة الحصرية لطفليهما، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت.

ويزعم التقرير الصحفي أن الشرط الثالث والأخير هو أكثر الشروط الجديرة بالملاحظة، وهو احتفاظ ميغان بلقبها النبيل “دوقة ساسكس” وذلك من أجل الموافقة على طلب زوجها في الانفصال.

جاءت هذه الادعاءات الجديدة وسط تقارير تفيد بأن الملك تشارلز والأمير هاري نجحا في إنهاء نزاعهما، وأن صاحبيّ السمو الملكي سيقدمان الدعم للأمير هاري للحصول على الطلاق في أسرع وقت.

كما أفادت المصادر أن الابن الثاني لتشارلز يستطيع أن يستعيد جميع امتيازاته الملكية بمجرد الانفصال عن ميركل.

مقالات ذات صلة
جريمة مروعة يرتكبها قاض أمريكي في حق زوجته

جريمة مروعة يرتكبها قاض أمريكي في حق زوجته

إمام مغربي يتحدث عن تمسك الجزائريات بدينهن ويذكر هذه القصة

إمام مغربي يتحدث عن تمسك الجزائريات بدينهن ويذكر هذه القصة

 بسبب صور جريئة في مسجد.. اعتقال عارضة أزياء تركية

 بسبب صور جريئة في مسجد.. اعتقال عارضة أزياء تركية

  تعاني من تليف كبدي.. بسمة توجه نداء عاجلا لسلطات ولاية قالمة 

  تعاني من تليف كبدي.. بسمة توجه نداء عاجلا لسلطات ولاية قالمة 

السجن لامرأة بعثت رسالة تحتوي على سم قاتل لترامب

السجن لامرأة بعثت رسالة تحتوي على سم قاتل لترامب

إعلامية مصرية ترفع دعوى ضد فنانة لبنانية بسبب عادل إمام

إعلامية مصرية ترفع دعوى ضد فنانة لبنانية بسبب عادل إمام

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد