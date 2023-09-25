هذه شروط نقل الحجاج.. والسجن للمتحايلين!

"الشروق" تنشر مضمون دفتر أعباء 2024 المعتمد من الديوان

أفرج الديوان الوطني للحج والعمرة، رسميا عن دفتر شروط تنظيم موسم الحج لسنة 2024، والذي يفرض شروطا صارمة على الوكالات المشاركة، من خلال ضمان أعلى درجات الخدمة في الإسكان والنقل والإقامة وحتى تأمين الحجاج، في حين سيواجه المُتحايلون عقوبات حادة تصل المتابعات القضائية والسجن.

ووفق ما تضمنه دفتر شروط تنظيم موسم الحج والذي اطلعت “الشروق” على نسخة منه، فإنه يشترط على الوكالة السياحية الراغبة في الترشح لتنظيم المناسك حسب ما نصت عليه المادة6 إثبات خبرة 5 سنوات في نشاط العمرة خلال 7 سنوات الأخيرة، كما يُمنع على صاحب الوكالة أو مسير الشركة محل حكم قضائي نهائي بالإدانة أن يشارك في التنظيم، وأن لا تكون في ذمة الوكالة مخلفات مالية تجاه الديوان حسب الدفتر الجديد.

وحدّد دفتر الأعباء الجديد شروطا واضحة في اختيار الوكالات وذلك بناء على سلم التنقيط يراعي خبرة الوكالة في تنظيم الحج والعمرة خلال السنوات الماضية، كما أخذ الدفتر الجديد بعين الاعتبار عدد المستخدمين الدائمين في الوكالة ورقم أعمالها وقدرتها على استقطاب السياح الأجانب خلال الفترة مابين 1 أوت إلى 31 جويلية 2023، إضافة إلى إبراز شهادة الاعتماد لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وعدد الفروع المفتوحة باسم الشركة.

ووفق الدفتر الجديد، فإنه يتعين على وكالة السياحة والأسفار المرخصة التقيد بالمواصفات التي حددها الديوان في اختيار أماكن إسكان الحجاج، ومراعاة تعليمات وزارة الحج السعودي ومقتضيات الأمن، والسلامة والقواعد الصحية وضوابط إسكان الحجاج، واللائحة التنفيذية لأنظمة المباني والمساكن المعدة لإسكان الحجاج المحدد من طرف الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية.

وشدد دفتر الشروط الجديد على الوكالات السياحية الراغبة في تنظيم الحج، اختيار الفنادق والعمائر الموجودة على الشوارع الرئيسية سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وأن لا يتجاوز عدد الحجاج 5 أفراد في الغرفة الواحدة، مع ضمان تذكرة سفر مؤكدة الحجز ذهابا وإيابا لكل حاج عبر رحلات جوية .

كما يستوجب على الوكالات المعنية بتنظيم الحج، التأكد من تلقي الحجاج كافة الفحوصات الطبية والتطعيمات اللازمة قبل السفر، بالمقابل نصت المادة 25 من دفتر الشروط على إلزام الوكالة المرخصة بتقديم قائمة المرشدين الدينيين والمرافقين تتضمن مؤهلاتهم ممضاة من مدير الوكالة، وفي حالة تسجيل قضايا نصب واحتيال تتعرض الوكالة إلى سحب الترخيص نهائيا فضلا عن المتابعة القضائية.

وحسب المادة 27 تلتزم وكالة السياحة المرخصة بإبرام عقد سفر مع الحاج المسجل لديها أو المضاف لها ويوقع بين الطرفين ويوضح بالتفصيل الخدمات المتفق عليها، وفي حالة عدم تمكن الوكالة من استقطاب 50 بالمائة على الأقل من حصتها في أجل أقصاه 20 يوما من انقضاء الآجال المحددة تقصى من تنظيم عملية الحج من موسم إلى 3 مواسم.

وبالنسبة للحج المميز “VIP تضمن دفتر الأعباء الجديد شروطا جديدة بالنسبة للوكالات الراغبة في تنظيم هذا النوع، حيث تلتزم هذه الأخيرة بتعبئة الحصة المرغوب في تنظيمها والمصرح بها لمصالح الديوان على وجه الإلزام، وفي حال عدم تمكن الوكالة من استقطاب الحصة الممنوحة لها من صيغة الحج المحسن لا يمنح لها تنظيم هذه الصيغة لمدة 3 مواسم.

كما يمنع على الوكالة التنازل عن الحصة أو الجزء منها لأي طرف آخر، وتسحب حصة الوكالة من صيغة الحج تلقائيا عند عدم دفع التكاليف مع تحمل التبعات المالية المترتبة على ذلك.

وحسب المادة 45 في حالة حصول وكالة السياحة على 3 تنبيهات خلال الموسم الواحد تتعرض إلى خصم نقاط التقييم.