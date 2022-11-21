هذه شروط وكيفيات التسجيل لامتحاني “البيام” و”البكالوريا”

تكليف رؤساء المؤسسات بالمهمة لتفادي أخطاء السنوات الفارطة

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المنشور الوزاري المتضمن شروط وكيفيات تسجيل تلاميذ أقسام الرابعة متوسط والثالثة ثانوي المقبلين على اجتياز امتحاني شهادتي “البيام” و”البكالوريا” للدورة المقبلة 2023، إذ سيتم إعفاء التلاميذ من التسجيلات، بتكليف رؤساء المؤسسات التربوية بالمهمة، وذلك لأجل تفادي أخطاء السنوات الفارطة، فيما تم تحديد الـ16 فيفري المقبل كآخر أجل لتمكين الممتحنين من مراجعة معلوماتهم وتصحيح الأخطاء خاصة في الأسماء والألقاب ونوع الإعاقة وغيرها.

وجهت الوزارة الوصية تعليمات لمديري التربية للولايات، عبر المراسلة الوزارية الموقعة من قبل المدير العام للتعليم، قاسم جهلان، تحثهم من خلالها على أهمية تنفيذ عملية تسجيلات التلاميذ أقسام الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، المترشحين لاجتياز امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا، بدقة وعناية ومتابعتها ومراقبتها والحرص على التقيد الصارم والدقيق بالإجراءات الواردة في المنشور الوزاري ذاته، مع احترام آجال كل مرحلة.

دورة تكوينية للمديرين لإنجاح التسجيلات الرقمية للبكالوريا

وقصد التحكم في التسجيلات وتفاديا لبعض الأخطاء المسجلة في الدورات السابقة، أكدت الوزارة بأنه يتعين على مديريها التنفيذيين وتحت إشرافهم وبحضور مسؤول الرقمنة ورئيس المصلحة المكلف بالامتحانات، تنظم لقاءات تكوينية، قبل انطلاق العملية لفائدة مديري المتوسطات والثانويات، تخصص لتقديم الشروحات التنظيمية والتقنية الضرورية للقيام بالتسجيلات، بمختلف مراحلها على أكمل وجه. فيما شددت على أهمية تسليم استمارة التسجيل إلى التلاميذ المعنيين باجتياز الامتحانين للإطلاع عليها قصد التأكد والتحقق من صحة المعلومات المدونة عليها.

وجددت الوصاية تأكيدها على ضرورة إعفاء المترشحين من التسجيلات، وتكليف رؤساء المتوسطات والثانويات بالمهمة، وذلك في الفترة بين الـ21 نوفمبر والـ15 ديسمبر المقبل، حصريا عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي للوزارة، فيما طلبت من مديري المتوسطات والثانويات القيام بتأكيد التسجيل في الأرضية الرقمية حصريا للتلاميذ الذين سلموا ملفاتهم كاملة، وإلا يتم منعهم من العملية، ليتحمل مدير المؤسسة المسؤولية التامة في هذا الشأن، على أن يقوموا بعد ذلك بطبع القائمة الاسمية للمترشحين من الأرضية الرقمية حسب الشعبة واللغة الأجنبية الثالثة بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا، في نسختين يحتفظ بإحداهما، شريطة ترتيب الملفات حسب القائمة المستخرجة من الأرضية الرقمية، ثم الانتقال إلى مرحلة استخراج “جدول إحصائي” للمترشحين من النظام الرقمي، ليسلم مدير المؤسسة لمديرية التربية ملفات التسجيل لجميع الممتحنين مرفقة بالقوائم الاسمية المؤقتة والمختومة من طرفه.

لا زيادات في حقوق التسجيل لامتحاني “البيام” و”البكالوريا”

وأشارت الوزارة من خلال ذات المنشور الوزاري إلى أن تسديد حقوق التسجيل للتلاميذ المتمدرسين، تتم وفق أحكام القرار الوزاري رقم 23 المؤرخ في 9 سبتمبر 2007، دون أي تغييرات أو تعديلات، إذ يقوم المترشح لامتحان شهادة “البكالوريا” بدفع ما قيمته 1500 دينار، على أن يسدد الممتحن لاجتاز امتحان شهادة “البيام” 1000 دينار.

كما شددت الوصاية على أن مديريات التربية للولايات مطالبة بتسليم فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مجموعة من الوثائق على دفعات كل أسبوع خلال فترة التسجيلات، وذلك قبل تاريخ الـ27 ديسمبر المقبل كآخر أجل، وهذا من أجل تمكينها من مراقبتها والتأكد من استيفائها لشروط التسجيل في الامتحانات، ويتعلق الأمر بملفات المترشحين، وكذا استمارة التسجيل الإلكترونية ووصل دفع حقوق تسجيل القوائم الاسمية للمترشحين حسب كل مؤسسة، موقعة من طرف مدير المؤسسة ومختومة على كل صفحة، بالإضافة إلى قوائم المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة حسب نوع الإعاقة “حركية، بصرية، صم بكم، توحد”، إلى جانب طلبات رخص الإعفاء للمكفوفين والمعوقين حركيا الذين لا يستطيعون الكتابة بكلتا أيديهم، تتضمن استمارة الإعاقة “حركية او بصرية”، تستخرج من الأرضية الرقمية “وثيقة مهيئة” موقعة ومختومة من طرف طبيب مختص حسب الحالة وشهادة طبية للمعني وإشهاد مدير المؤسسة ونسخة من بطاقة الإعاقة صادرة عن مديرية التضامن والنشاط الاجتماعي، زيادة على تسليم قوائم الممتحنين المعنيين باللغة الأمازيغية، مع تقديم قوائم المترشحين الأجانب، و كذا قوائم المترشحين أبناء الصحراء الغربية، والملفات الخاصة بطلبات الإعفاء من “اللغة الانجليزية والفرنسية”.

16 فيفري آخر أجل لتصويب الأخطاء في بيانات مترشحي “الباك”

كما أعلنت الوزارة الوصية بأن المترشحين وأولياءهم ورؤساء المؤسسات التربوية مطالبون بالمراجعة والتأكد من صحة المعلومات والبيانات المسجلة، خلال الفترة بين الفاتح والـ15 فيفري المقبل، عبر عدة قنوات متاحة وهي الأرضية الرقمية وموقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وكذا فضاء الأولياء بالنظام المعلوماتي، لتفادي الوقوع في أخطاء السنوات الفارطة والمتعلقة أساسا بالأسماء والألقاب وتواريخ الميلاد واللغة الأجنبية الثالثة ونوع الإعاقة، فيما لفتت الانتباه بأنه في حال وجود خطأ في بيانات المترشح، فإن هذا الأخير مطالب بإبلاغ مدير المؤسسة بذلك، للقيام بالتصويبات والتصحيحات اللازمة على الأرضية قبل الـ16 فيفري كآخر آجل.

وأبلغت الوزارة مديريها التنفيذيين بأنه يمنع منعا باتا تحويل أي تلميذ مترشح من مؤسسة تربوية إلى أخرى، سواء داخل الولاية أو خارجها، إلا إذا تم هذا التحويل عبر الأرضية الرقمية، مع ضرورة إبلاغ فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بذلك، قبل 22 فيفري المقبل كآخر أجل. فيما أكدت على أنه يسمح بالتحويل بعد هذا التاريخ في الحالات الاستثنائية المبررة، والمشفوعة بمراسلات من طرف مديري التربية.

وبخصوص المترشحين الأحرار، دعت الوزارة مديري التربية للولايات إلى ضرورة فتح مراكز عديدة، لتمكينهم من إيداع ملفات التسجيل على مستواها، وكذا للتحكم الأمثل في هذه العملية، فيما أكدت على الاحتفاظ بنفس إجراءات التسجيل السابقة من دون أي تغيير، من خلال الولوج إلى موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الخاصين بالتسجيلات.