هذه شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية

صدرت في العدد 62 من الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (العدد 62) مرسوم تنفيذي رقم 25- 238 مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يحدد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية.

وجاء في المادة الأولى من هذا المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أنه “تطبيقا لأحكام المادتين 36 و40 من القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية الصادر في 2024 يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية”.

وتنص المادة الثانية من النص على أنه “يخضع استغلال أي فيلم عبر التراب الوطني في قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية وكذا عبر مختلف دعائم التسجيل والقنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية إلى الحصول المسبق على تأشيرة الاستغلال السينمائي”. وتشير بدورها المادة الثالثة إلى أنه “يخضع عرض الأفلام السينمائية في المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي تنظم في الجزائر أو التي تقترحها الممثليات الديبلوماسية الأجنبية و/أو المراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة بالجزائر إلى الحصول المسبق على التأشيرة الثقافية”.

ومن جهتها، توضح المادة الرابعة أنه “تخضع الأفلام السينمائية عند طلب تأشيرة الاستغلال السينمائي أو التأشيرة الثقافية، بحسب الحالة، لاحترام أحكام المادتين 4 و5” من القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية.

وتستثنى من تأشيرة الاستغلال السينمائي- بحسب المادة الخامسة- “الأفلام المنتجة لأغراض ترقية النشاطات والمنتجات الصناعية والتجارية الوطنية، الأفلام المنتجة لأغراض تربوية أو تعليمية أو تكوينية، الأفلام المنتجة لأغراض التوعية حول الصحة العمومية والحفاظ على البيئة، الأفلام التي تهدف إلى ترقية الاتصال المؤسساتي”. وتحدد المادة السادسة شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية”، حيث “يودع ملف طلب الحصول على تأشيرة الاستغلال السينمائي لدى مصالح المركز الوطني للسينما مقابل وصل إيداع”.

وتلفت المادة السابعة إلى أنه “يودع ملف طلب الحصول على التأشيرة الثقافية قبل أربعين يوما من تاريخ تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية في الجزائر أو التي تقترحها الممثليات الأجنبية والمراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة لدى مصالح المركز الوطني للسينما، مقابل وصل إيداع”.

وتوضح في هذا السياق المادة الثامنة أنه “تكلف لجنة مشاهدة الأفلام بدراسة طلبات الحصول على تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية وتبدي رأيها إما بالموافقة أو بالرفض المعلل في أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب”، في حين تبرز المادة التاسعة أنه “في حالة موافقة لجنة مشاهدة الأفلام على الطلب تسلم تأشيرة الاستغلال السينمائي و/أو التأشيرة الثقافية من طرف المركز الوطني للسينما في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب”.

وتنص المادة العاشرة على أن المركز الوطني للسينما يسلم “التأشيرة الثقافية بعد الموافقة المسبقة من المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة”، وأما المادة 11 فتوضح أنه “في حالة رفض الطلب يبلغ المركز الوطني للسينما صاحب الطلب برأي لجنة مشاهدة الأفلام بموجب قرار معلل خلال أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب”.

كما تطرق المرسوم لحالات توقيف عرض أي فيلم وسحب تأشيرة الاستغلال السينمائي أو التأشيرة الثقافية.