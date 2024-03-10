هذه عروض “اتصالات الجزائر” خلال رمضان

أطلقت قافلة تضامنية لفائدة العائلات المعوزة وطنيا

أعلنت اتصالات الجزائر، يوم الأحد، عن عروض ترويجية خاصة بشهر رمضان وكذا قافلة تضامنية “إيدووم الخير” لفائدة العائلات المعوزة عبر كامل ولايات الوطن.

ويتعلق الأمر بعروض تجارية “ترويجية ومدروسة” لكي يستفيد المستخدمون من أيام مجانية من خدمة الأنترنت عند كل زيادة في التدفق، حسب ما صرح به مدير التسويق والابتكار لاتصالات الجزائر، رضا قصاص أثناء ندوة صحفية نظمت بمقر المؤسسة.

وأوضح المسؤول أنه يمكن للزبون الاستفادة من مجانية الانترنت خلال كامل الشهر الفضيل عند كل زيادة في التدفق خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر ومن 23 يوما مجانا عند الزيادة في الأسبوع الثاني و16 يوما مجانا عند الزيادة في الأسبوع الثالث ومن 10 أيام مجانا عند الزيادة في الأسبوع الأخير.

وأشار قصاص إلى أن هذا العرض موجه للزبائن الخواصIdoom ADSL وIdoom VDSL وIdoom Fibre، مضيفا أن العرض الثاني الخاص بالشهر المعظم يتعلق بالاستفادة من قدرة انترنت بـ1000 جيغا مع تعبئة 1500 دج، مع العلم أن الحجم قابل للتجميع في حال تعبئات أخرى خلال صلاحية العرض الترويجي.

وعرضت حصريا ومضات إشهارية حول هذه العروض خلال هذه الندوة الإعلامية في انتظار بثها للجمهور عبر وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية خلال هذا الشهر المعظم.

كما ستطلق مؤسسة اتصالات الجزائر، عبر مركز الخدمات الاجتماعية التابع لها، قافلة تضامنية باسم “إيدووم الخير”، من المقرر أن تجوب ولايات البلاد لمساعدة العائلات المحتاجة بالمواد الغذائية، إضافة إلى مطاعم الرحمة.

وأكد رئيس القسم التجاري والتسويق، أمير بن ايدير، أن مؤسسة اتصالات الجزائر تسعى من خلال هذه المبادرة الخيرية إلى “تأكيد التزامها كمؤسسة مواطنة”، وأوضح ان القافلة ستكون بقيادة عمال متطوعين من المؤسسة.

وشكل اللقاء فرصة لمسؤولي اتصالات الجزائر بالتذكير بالإنجازات التي احرزتها المؤسسة خلال السنة الماضية، اضافة إلى التطلعات المستقبلية، ومنها ربط ثلثي السكان بشبكة الأنترنت في 2024، بجميع التقنيات المتاحة، بما في ذلك الألياف البصرية لفائدة 2 مليون مسكن.