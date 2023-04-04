-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

هذه عقوبة تغيير النشاط التجاري بدون رخصة

الشروق أونلاين
  • 52
  • 0
هذه عقوبة تغيير النشاط التجاري بدون رخصة
أرشيف

يقوم العديد من أصحاب المحلات التجارية بتغيير نشاطهم خلال شهر رمضان، بدون الحصول على رخصة وهو ما يعد مخالفا للقانون.

وأكد الأمين الوطني للإتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين عصام بدريسي، الثلاثاء، أن تغيير وممارسة نشاط تجاري خارج الرمز الموجود في السجل التجاري يعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية وعقوبات تصل إلى غلق المحل.

وأوضح بدريسي في تصريح للإذاعة الجزائرية أن العقوبه قد تصل إلى الحبس وفق القانون 03-09 المتعلق بالممارسات التجارية والذي ينص على أن كل تغيير دون ترخيص سواء في شهر رمضان أو خارجه يعاقب عليه القانون.

للإشارة إجراءات عقابية وتحذيرات تطلقها كل سنة وزارة التجارة ضد التجار المخالفين إلا أن ظاهرة التغير التجاري في تزايد مستمر، خاصة خلال الشهر الفضيل.

مقالات ذات صلة
هذه ارتدادات تراجع تداول الدولار الأمريكي على الاقتصاد الجزائري

هذه ارتدادات تراجع تداول الدولار الأمريكي على الاقتصاد الجزائري

لهذه الأسباب ستتجه أسعار النفط صعودا خلال الفترة المقبلة

لهذه الأسباب ستتجه أسعار النفط صعودا خلال الفترة المقبلة

رويترز: تخفيضات إنتاج النفط قد ترفع سعر البرميل إلى 100 دولار

رويترز: تخفيضات إنتاج النفط قد ترفع سعر البرميل إلى 100 دولار

هذه القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات في الجزائر

هذه القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات في الجزائر

.. خطوة استباقية لإنقاذ النفط

.. خطوة استباقية لإنقاذ النفط

مقترحات لإثراء مشروع القانون النقدي

مقترحات لإثراء مشروع القانون النقدي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد