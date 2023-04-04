هذه عقوبة تغيير النشاط التجاري بدون رخصة

يقوم العديد من أصحاب المحلات التجارية بتغيير نشاطهم خلال شهر رمضان، بدون الحصول على رخصة وهو ما يعد مخالفا للقانون.

وأكد الأمين الوطني للإتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين عصام بدريسي، الثلاثاء، أن تغيير وممارسة نشاط تجاري خارج الرمز الموجود في السجل التجاري يعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية وعقوبات تصل إلى غلق المحل.

وأوضح بدريسي في تصريح للإذاعة الجزائرية أن العقوبه قد تصل إلى الحبس وفق القانون 03-09 المتعلق بالممارسات التجارية والذي ينص على أن كل تغيير دون ترخيص سواء في شهر رمضان أو خارجه يعاقب عليه القانون.

للإشارة إجراءات عقابية وتحذيرات تطلقها كل سنة وزارة التجارة ضد التجار المخالفين إلا أن ظاهرة التغير التجاري في تزايد مستمر، خاصة خلال الشهر الفضيل.