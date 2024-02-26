هذه علاقة البطاطا المقرمشة بالسرطان؟

يحاول الأباء إسعاد أطفالهم من خلال شراء البطاطا المقرمشة التي يدمنونها مع مرور الوقت، في حين أنها تسبب أمراضا خطيرة على رأسها السرطان.

ووفقا للجمعية الأمريكية للسرطان، فإن مادة كيميائية تسمى الأكريلاميد تظهر في الأطعمة المصنعة لها خصائص تؤدي إلى مجموعة متنوعة من السرطان.

ماهي مكونات البطاطا المقرمشة؟

تحتوي على مكونات مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية التي يمكن أن تؤثر على صحة الأطفال بشكل سلبي.

كما تحتوي على مواد حافظة، ونكهات اصطناعية وملح وزيوت مشبعة غير صحية، وفقا للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

ما الذي يجعلها مضرة أكثر؟

الكثير من الآثار الضارة لتناول رقائق البطاطس تأتي من طريقة طهيها، حيث يتم قلي الشريحة حتى يصبح لونها بنياذهبيا خفيفا.

ويتطلب تحقيق هذه التقنية حرارة عالية،مما يقضي على عناصرها الغذائية، بما في ذلك مضادات الأكسدة.

كما يمكن لعملية الطهي المستخدمة في صنع الرقائق، أن تنتج أيضا منتجات ثانوية ضارة بالصحة.

وهناك جزء واحد يسمى الأكريلاميد، المعروف بأنه سام عصبي ومسرطن، يمكن أن يتراكم في الجسم ويزيد من فرص الإصابة بأمراض معينة، بحسب موقع livestrong.

هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل رقائق البطاطا؟

– وفقا لموقع Science Daily، يمكن أن تؤدي مادة الأكريلاميد إلى زيادة فرصة الإصابة بأمراض القلب.

– تحتوي الشيبس على كميات كبيرة من الكوليسترول ممايسبب انسدادا في الشرايين ما قد يؤدي مباشرة إلى السكتة الدماغية.

-توفر 100 غرام من رقائق البطاطس في المتوسط 1.5 غرام من الملح، أي أكثر من ربع الكمية اليومية القصوى التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية (والتي تبلغ 5 جرام يوميا)، وفق موقع hazoxinc.

– يؤثر محتوى الصوديوم الموجود في البطاطاعلىصحة الأوعية الدموية،ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم.

– ربطت دراسة طبية بشكل مباشر بين رقائق البطاطس والتغيرات الشديدة في الوزن، بينما وجدت أن محتوى الملح فيها يجعلها لا تقاوم براعم التذوق لدينا، مما يجعلنا نأكل بسهولة أكثر مما ينبغي.

– تسبب البطاطا المقرمشةزيادة كبيرة في الوزن، لأنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية الفارغة ويسهل الإفراط في تناولها، هذا ما أشار إليه موقع eatthis.

ماهي أعراض تناول الكثير من البطاطا المقرمشة؟

تقول الدكتورة في الطب ليز ليمان،إن “العلامة الأولى التي تشير إلى أنك تتناول الكثير من رقائق البطاطس هي الشعور بالانتفاخ والتورم، خاصة يديك وقدميك وشفتيك، هذا بسبب احتباس الماء من الملح الزائد.”

وأشارت الدكتورة لين بوستون أن “المصنعون يدركون أنه بمجرد الشروع في تناول هذا المنتج سيكون من الصعب التوقف عن ذلك، وكلما تناولت ملحا ودهونا أكثر، زاد وزنك أكثر”، وفقا لموقع، eatthis.