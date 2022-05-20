هذه فوائد المنصات الرقمية ومخاطرها على مستقبل الصحافة

الدورة 69 لنادي الصحافة لـ"أوريدو"

تواصل “أوريدو” دوراتها التكوينية لصالح الصحفيين في سياق أنشطة ناديها الصحفي، حيث نظمت يوم الخميس 19 ماي 2022، بمدرسة “أوريدو” للمبيعات بالجزائر العاصمة، الدورة التاسعة والستين تحت عنوان: “فوائد المنصات ومخاطرها على مستقبل الإعلام والصحافة “.

وأطّر هذه الدورة الدكتور العيد زغلامي، الأستاذ المحاضر في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، بحضور صحفيين يمثلون مختلف وسائل الإعلام.

وافتتحت هذه الدورة التكوينية من قبل رمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية لدى “أوريدو” الذي ذكّر بإطلاق الطبعة الخامسة عشرة للمسابقة الصحفية نجمة الإعلام “ميديا ستار” يوم الـ8 ماي الفارط.

وتكافئ هذه المسابقة الإعلامية، التي تتناول هذه السنة الموضوع الرئيسي: “التحول الرقمي في الجزائر: حقائق وتحديات وآفاق”، أفضل الأعمال في الصحافة المكتوبة والسمعي البصري والإعلام الإلكتروني في فئات الصحافة المكتوبة العامة والمتخصصة، الإعلام الإلكتروني، البرامج الإذاعية والبرامج التلفزيونية التي تم نشرها أو بثها بين 2 جويلية 2021 و7 جويلية 2022.

من جهته، وفي مستهل حديثه حول موضوع الدورة، أكد الأستاذ زغلامي أن “منصات التواصل الاجتماعي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة المواطن، والنقاش العام والتواصل”.

وهذا يتطلب، حسبه، تحسين الخدمة العمومية عبر الإنترنت، لا سيما من خلال تعميم التدفق العالي في المنازل والوصول إلى معلومات صادقة وموثوقة.

مؤكدا، في السياق ذاته، على ضرورة التحكّم في محتوى الوسائط الرقمية بقواعد فعّالة وشفافة، مضيفا أنه “يجب على كل دولة أن تكون استباقية في تطوير سياسات وبرامج فعّالة للمنصات الرقمية”.

مواصلا عرضه، عاد المحاضر إلى اقتحام المنصات العالمية مثل “غوغل” و”فايسبوك” و”يوتوب” و”تويتر”، لقطاع الإعلام والصحافة في وسائل الإعلام التقليدية مما أدى حسبه إلى “زيادة كبيرة في مخاطر البقاء الاقتصادي والمالي لوسائل الإعلام التقليدية” و”غلق مئات الصحف وخسارة آلاف الوظائف”. ولتقليل العواقب، تم استحداث شراكات بين عمالقة التكنولوجيا والصحافة، على غرار غوغل وآبل التي تسمح للشركات الإعلامية بتسويق معلوماتها على منصاتها مقابل تقاسم عائدات الإعلانات.

وأدى ظهور الإنترنت والشبكات الرقمية والاجتماعية في الثمانينيات والتسعينيات إلى تحول في صناعة المعلومات، بظهور “فاعلين غير الإعلاميين أساؤوا لمهنة الصحافة”، يقول زغلامي مضيفا: “يقوم هؤلاء بإغراق السوق بالمعلومات، وفي بعض الأحيان، بالمعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة وحتى الأخبار الكاذبة”.