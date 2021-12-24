هذه فوائد قروض الاستهلاك والسّكن و”الليزينغ”

تعليمة تسقف حدّها الأقصى طيلة السداسي الأول من 2022

حدد بنك الجزائر أقصى حد لنسبة فائدة القروض الاستهلاكية والإيجارية وتمويلات السكن والقروض طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى خلال السداسي الأول للسنة المقبلة، والذي سيتراوح بين 7.73 و13.03 بالمائة، حسب أصناف القروض.

وتحدد التعليمة رقم 02-2021 التي تحصلت “الشروق” على نسخة منها، والموقعة من طرف المدير العام للقروض والتنظيم البنكي، ببنك الجزائر عبد الحمد بوالوذنين، الحد الأقصى لنسبة الفائدة المطبقة بالبنوك خلال السداسي الأول لسنة 2022.

وتؤكد التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للقرض والتنظيم المصرفي أنه تطبيقا للتعليمة رقم 08-16 الصادرة بتاريخ 1 سبتمبر 2016 المتعلقة بكيفية تحديد نسبة الفائدة المتطرفة، لاسيما ما يتعلق بالمادتين 13 و14 والقائمة على التصريح بالنسبة الحقيقية الإجمالية بعنوان السداسي الثاني لسنة 2021، من طرف المؤسسات المالية، يحدد بنك الجزائر باسم السداسي الأول لسنة 2022 الحد الأقصى للفائدة لمختلف أصناف القروض ومتوسط الفائدة المعتمد خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.

وبالنسبة لصنف القرض الاستهلاكي عادل متوسط الفائدة المعتمد خلال السداسي الثاني لسنة 2021 9.98 بالمائة في حين أن الحد الأقصى المسموح للفائدة خلال سنة 2022 خلال السداسي الأول فسيعادل 10.97 بالمائة، وبالنسبة لصنف القروض قصيرة المدى فتعادل نسبة الفائدة خلال السداسي الثاني لسنة 2021 8.19 بالمائة، لتصل خلال السداسي الأول للسنة المقبلة كحد أقصى 9.1 بالمائة.

وبالنسبة لصنف القروض متوسطة المدى، فقد وصل متوسطها سنة 2021 في السداسي الثاني 7.51 بالمائة، ليسقف حدها الأقصى خلال السداسي الأول للسنة المقبلة 8.26 بالمائة.

أما بالنسبة للقروض طويلة المدى، فيصل متوسط فوائد القروض خلال السداسي الجاري 7,48 بالمائة، في حين حدد أقصى حد لها خلال السداسي المقبل بـ8.22 بالمائة، أما بالنسبة لقروض تمويل السكن، فيرتقب أن يصل معدل الفائدة خلال السداسي الحالي 7,03 بالمائة، على أن لا تتجاوز مستويات الفائدة القصوى خلال السداسي الأول للسنة المقبلة 7.73 بالمئة.

وبالنسبة لصنف “الليزينغ” أو القرض الإيجاري فقد عادل متوسط فائدته خلال السداسي الثاني لسنة الجارية 11.84 بالمائة في حين حدد سقف فائدة هذا القرض خلال السداسي الأول للسنة المقبلة بـ13.03 بالمائة، وبالنسبة لصنف “الكشوف”، فقد بلغ متوسط سعر الفائدة خلال السداسي الثاني للسنة الجارية 7.97 بالمائة، على أن لا يتجاوز معدل الفائدة السنة المقبلة 8.76 خلال السداسي الأول.